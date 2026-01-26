Nach Kitz-Wahnsinn ließen es die Ski-Stars krachen

Das Rennwochenende in Kitzbühel lebt auch von den ganz großen Emotionen. Nicht nur auf der Piste und im Zielhang, sondern auch beim Feiern nach den Bewerben. Auch in diesem Jahr zeigten sich die Ski-Stars rund um Manuel Feller und Giovanni Franzoni dabei in Topform.
Mit seinem Slalom-Sieg ließ Feller am Sonntag Kitzbühel beben. Der Jubel im Zielraum kannte keine beinahe Grenzen, und die Emotionen waren auch beim ÖSV-Helden selbst zu spüren. Nach den offiziellen Feierlichkeiten durfte am Abend auch noch einmal im privateren Rahmen auf den Triumph angestoßen werden.
Im bekannten Lokal „The Londoner“ durfte Feller schließlich seinen großen Tag ausklingen lassen. Das zeigt auch eine Instagram-Story, auf der man ihm auch gleich zu seinem Erfolg gratuliert.
Speed-Spezialisten in Partylaune
Im selben Lokal ließ es schon tags zuvor die Speed-Elite des Skisports ordentlich krachen. Auch Abfahrtssieger Giovanni Franzoni, der dabei auch gleich mal blankzog.
Dabei war der Italiener aber in guter Gesellschaft, wie die Feiervideos des Lokals zeigen. Denn zahlreiche Ski-Stars hatten sich an diesem Abend versammelt – darunter auch welche, die das Rennen in diesem Jahr nicht in Angriff nehmen konnten, wie etwa Cyprien Sarrazin.
Der Franzose, der nach einem Horror-Sturz weiter an seinem Comeback arbeitet, ließ es sich aber nicht nehmen, seine Ski-Kollegen an diesem besonderen Wochenende hochleben zu lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.