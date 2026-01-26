Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feller, Franzoni & Co.

Nach Kitz-Wahnsinn ließen es die Ski-Stars krachen

Ski Alpin
26.01.2026 06:25
Manuel Feller ließ mit seinem Slalom-Sieg Kitzbühel am Sonntag beben.
Manuel Feller ließ mit seinem Slalom-Sieg Kitzbühel am Sonntag beben.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Rennwochenende in Kitzbühel lebt auch von den ganz großen Emotionen. Nicht nur auf der Piste und im Zielhang, sondern auch beim Feiern nach den Bewerben. Auch in diesem Jahr zeigten sich die Ski-Stars rund um Manuel Feller und Giovanni Franzoni dabei in Topform.

0 Kommentare

Mit seinem Slalom-Sieg ließ Feller am Sonntag Kitzbühel beben. Der Jubel im Zielraum kannte keine beinahe Grenzen, und die Emotionen waren auch beim ÖSV-Helden selbst zu spüren. Nach den offiziellen Feierlichkeiten durfte am Abend auch noch einmal im privateren Rahmen auf den Triumph angestoßen werden.

Manuel Feller holte sich am Sonntag den Slalom-Sieg.
Manuel Feller holte sich am Sonntag den Slalom-Sieg.(Bild: Screenshot/Instagram_thelondonerkitz)

Im bekannten Lokal „The Londoner“ durfte Feller schließlich seinen großen Tag ausklingen lassen. Das zeigt auch eine Instagram-Story, auf der man ihm auch gleich zu seinem Erfolg gratuliert. 

Speed-Spezialisten in Partylaune
Im selben Lokal ließ es schon tags zuvor die Speed-Elite des Skisports ordentlich krachen. Auch Abfahrtssieger Giovanni Franzoni, der dabei auch gleich mal blankzog. 

Dabei war der Italiener aber in guter Gesellschaft, wie die Feiervideos des Lokals zeigen. Denn zahlreiche Ski-Stars hatten sich an diesem Abend versammelt – darunter auch welche, die das Rennen in diesem Jahr nicht in Angriff nehmen konnten, wie etwa Cyprien Sarrazin.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Emotionaler Kitz-Sieg
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
25.01.2026
Im „Krone“-Interview
Feier, Fans und Ibrahimovic: Franzoni überwältigt!
25.01.2026

Der Franzose, der nach einem Horror-Sturz weiter an seinem Comeback arbeitet, ließ es sich aber nicht nehmen, seine Ski-Kollegen an diesem besonderen Wochenende hochleben zu lassen.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
248.267 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.417 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
185.182 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Feller, Franzoni & Co.
Nach Kitz-Wahnsinn ließen es die Ski-Stars krachen
Nach Kitz-Überraschung
Neureuther tobt: „Das regt mich wahnsinnig auf!“
Traum wird wahr
Manuel Feller: „Jetzt könnte ich es lassen“
Krone Plus Logo
Trickkiste gefragt
Diesen Vorteil hat der ÖSV bei Olympia sicher!
Prominente Gratulanten
„Schweini“ und Neureuther herzen Feller in Kitz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf