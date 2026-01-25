Auto touchiert und geflüchtet: Lenker ausgeforscht

Münzen-Rallye: Österreicher sind im Goldrausch
Halbe Tonne pro Woche
Ein Auto touchiert und nicht einmal geschaut, ob die Lenkerin Hilfe braucht – das hat jetzt ein Fahrer in Greifenburg (Kärnten) gemacht. Kurz darauf wurde der Flüchtige aber ausgeforscht.
Auf der B100 Drautalstraße war Sonntagmittag eine Autolenkerin (57) aus Villach unterwegs. In Greifenburg wurde ihr Wagen von einem entgegenkommenden Fahrzeug touchiert, das anschließend ohne anzuhalten weiterfuhr! Die verletzte Frau wurde in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.
Zeugen konnten Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben. Kurze Zeit später gelang es Beamten im Raum Lienz, das beschädigte Fahrzeug anzuhalten. Der 63-jährige Lenker aus Italien wird mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.