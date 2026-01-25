Auto touchiert und geflüchtet: Lenker ausgeforscht

Auf der B100 Drautalstraße war Sonntagmittag eine Autolenkerin (57) aus Villach unterwegs. In Greifenburg wurde ihr Wagen von einem entgegenkommenden Fahrzeug touchiert, das anschließend ohne anzuhalten weiterfuhr! Die verletzte Frau wurde in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.