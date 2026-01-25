Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anzeigen für Italiener

Auto touchiert und geflüchtet: Lenker ausgeforscht

Kärnten
25.01.2026 20:24
Ins Krankenhaus Spittal wurde die 57-Jährige gebracht, die beim Unfall verletzt worden war.
Ins Krankenhaus Spittal wurde die 57-Jährige gebracht, die beim Unfall verletzt worden war.(Bild: Krankenhaus spittal)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Auto touchiert und nicht einmal geschaut, ob die Lenkerin Hilfe braucht – das hat jetzt ein Fahrer in Greifenburg (Kärnten) gemacht. Kurz darauf wurde der Flüchtige aber ausgeforscht.

0 Kommentare

Auf der B100 Drautalstraße war Sonntagmittag eine Autolenkerin (57) aus Villach unterwegs. In Greifenburg wurde ihr Wagen von einem entgegenkommenden Fahrzeug touchiert, das anschließend ohne anzuhalten weiterfuhr! Die verletzte Frau wurde in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

Zeugen konnten Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben. Kurze Zeit später gelang es Beamten im Raum Lienz, das beschädigte Fahrzeug anzuhalten. Der 63-jährige Lenker aus Italien wird mehrfach angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
243.319 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
210.429 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
141.851 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Kärnten
Volle Ränge in Ferlach
Narren-Sitzung: Lokalkolorit und Lacher im Rathaus
Anzeigen für Italiener
Auto touchiert und geflüchtet: Lenker ausgeforscht
Wahl in Bleiburg
Neuer Bürgermeister ist Daniel Wrießnig von der VP
Irrsinn in Osttirol
Mit Beiwagen-Motorrad im Schnee verunglückt
Krone Plus Logo
Das Land der Gilden
Sinn im Unsinn: Fasching als Urlaub für die Psyche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf