Doppel ist heißer Gold-Tipp bei Olympia-Premiere

Die heißeste Aktie auf eine Olympia-Medaille ist wohl im Eiskanal zu finden. Die aktuellen Weltmeisterinnen und Weltcup-Führenden Selina Egle und Lara Kipp waren in diesem Winter immer unter den ersten Zwei, in Oberhof feierten die beiden Tirolerinnen bereits ihren dritten Saisonsieg. Es war saisonübergreifend sogar bereits der 17. Stockerlplatz in Folge.