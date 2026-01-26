Doppel ist heißer Gold-Tipp bei Olympia-Premiere
Rodel-Duo mit Serie
Mit ihrer Podestserie im Rodel-Weltcup und bei Großereignissen haben sich vor der Premiere zwei Tirolerinnen zu ganz heißen Medaillen-Anwärterinnen im neuen Eiskanal von Cortina gemausert. Selina Egle und Lara Kipp haben auch noch eine Rechnung mit den fünf Ringen offen.
Die heißeste Aktie auf eine Olympia-Medaille ist wohl im Eiskanal zu finden. Die aktuellen Weltmeisterinnen und Weltcup-Führenden Selina Egle und Lara Kipp waren in diesem Winter immer unter den ersten Zwei, in Oberhof feierten die beiden Tirolerinnen bereits ihren dritten Saisonsieg. Es war saisonübergreifend sogar bereits der 17. Stockerlplatz in Folge.
