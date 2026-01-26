Aus Film geflogen – aber die Tennisbühne erobert

Kaum hat mit Coco Gauff in den letzten Jahren ein US-Talent die große Tennisbühne erobert, klopft mit Iva Jovic das nächste an. Erst im Dezember war die Tochter eines Serben und einer Kroatin 18 geworden, damit die jüngste aller 128 Spielerinnen bei den Australian Open gewesen. Gestern fixierte sie den Einzug unter die letzten acht. Und wie!