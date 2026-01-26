Aus Film geflogen – aber die Tennisbühne erobert

Doppel ist heißer Gold-Tipp bei Olympia-Premiere
Rodel-Duo mit Serie
Immer wieder sorgten in den letzten Jahren im Damen-Tennis Teenager für Furore. Man denke nur an Coco Gauff oder Mirra Andrejewa. Der neueste aufsteigende Komet ist die erst 18-jährige Iva Jovic, die schon mit 14 Jahren in „Verbindung“ mit den Williams-Schwestern kam.
Kaum hat mit Coco Gauff in den letzten Jahren ein US-Talent die große Tennisbühne erobert, klopft mit Iva Jovic das nächste an. Erst im Dezember war die Tochter eines Serben und einer Kroatin 18 geworden, damit die jüngste aller 128 Spielerinnen bei den Australian Open gewesen. Gestern fixierte sie den Einzug unter die letzten acht. Und wie!
