September-Termine

Tickets für die Highlights im Brucknerhaus holen

12.09.2025 09:00
Die Zonzo Compagnie haucht alten Filmen neues Leben ein
Die Zonzo Compagnie haucht alten Filmen neues Leben ein(Bild: CAROLINE DOUTRE)

 Erleben Sie die Vienna Brass Connection und das Familienkonzert der Zonzo Compagnie live im Brucknerhaus Linz. Die „Krone“ verlost dafür Tickets – gleich hier mitspielen.

„Mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner und so weiter“, so augenzwinkernd beschreibt das Ensemble der Vienna Brass Connection selbst ihr Programm, das am 23. September sein Debüt im Brucknerhaus Linz feiert! Ab 19.30 Uhr verbinden die Musiker im Großen Saal Filmmusik mit Arrangements von Turandot und Der Rosenkavalier und obendrein auch noch mit Stücken von Anton Bruckner. Dafür zuständig sind 20 Musiker aus den bekanntesten österreichischen und deutschen Spitzenorchestern – für diesen Hörgenuss verlosen wir 5x2 Tickets!

Vienna Brass Connection am 23.9. in Linz
Vienna Brass Connection am 23.9. in Linz(Bild: Stefanie Kleindopp)
Live-Klänge spielen am 27.9. eine große Rolle
Live-Klänge spielen am 27.9. eine große Rolle(Bild: Karolina Maruszak)

Und dann sind Familien im Brucknerhaus gefragt! 
Bei dieser Vorführung wird alten Filmen neues Leben eingehaucht! Das klingt nicht nur spannend, sondern ist ein ganz besonderes Erlebnis für die gesamte Familie: Die belgische Zonzo Compagnie verzaubert am 27. September um 11 Uhr das Publikum im Brucknerhaus Linz. Beim Konzert „Orchestrascope“ spielen Live-Klänge eine ganz wichtige Rolle. Und im Anschluss geht’s mit Aktiv-Stationen und einem familienfreundlichen kulinarischen Angebot bunt weiter. 5x2 Gewinner können sich auch hier über Tickets freuen.

Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Mittwoch, 17. September um 9 Uhr möglich. Alle Infos zu den Konzerten finden Sie unter: www.brucknerhaus.at

