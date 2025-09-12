Tickets für die Highlights im Brucknerhaus holen

„Mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner und so weiter“, so augenzwinkernd beschreibt das Ensemble der Vienna Brass Connection selbst ihr Programm, das am 23. September sein Debüt im Brucknerhaus Linz feiert! Ab 19.30 Uhr verbinden die Musiker im Großen Saal Filmmusik mit Arrangements von Turandot und Der Rosenkavalier und obendrein auch noch mit Stücken von Anton Bruckner. Dafür zuständig sind 20 Musiker aus den bekanntesten österreichischen und deutschen Spitzenorchestern – für diesen Hörgenuss verlosen wir 5x2 Tickets!