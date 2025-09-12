Tickets für die Highlights im Brucknerhaus holen

Erleben Sie die Vienna Brass Connection und das Familienkonzert der Zonzo Compagnie live im Brucknerhaus Linz. Die „Krone“ verlost dafür Tickets – gleich hier mitspielen.
„Mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner und so weiter“, so augenzwinkernd beschreibt das Ensemble der Vienna Brass Connection selbst ihr Programm, das am 23. September sein Debüt im Brucknerhaus Linz feiert! Ab 19.30 Uhr verbinden die Musiker im Großen Saal Filmmusik mit Arrangements von Turandot und Der Rosenkavalier und obendrein auch noch mit Stücken von Anton Bruckner. Dafür zuständig sind 20 Musiker aus den bekanntesten österreichischen und deutschen Spitzenorchestern – für diesen Hörgenuss verlosen wir 5x2 Tickets!
Und dann sind Familien im Brucknerhaus gefragt!
Bei dieser Vorführung wird alten Filmen neues Leben eingehaucht! Das klingt nicht nur spannend, sondern ist ein ganz besonderes Erlebnis für die gesamte Familie: Die belgische Zonzo Compagnie verzaubert am 27. September um 11 Uhr das Publikum im Brucknerhaus Linz. Beim Konzert „Orchestrascope“ spielen Live-Klänge eine ganz wichtige Rolle. Und im Anschluss geht’s mit Aktiv-Stationen und einem familienfreundlichen kulinarischen Angebot bunt weiter. 5x2 Gewinner können sich auch hier über Tickets freuen.
Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Mittwoch, 17. September um 9 Uhr möglich. Alle Infos zu den Konzerten finden Sie unter: www.brucknerhaus.at
