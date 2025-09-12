Lauren Sánchez glänzt bei Charity-Gala in New York

Die US-amerikanische Journalistin und Autorin Lauren Sánchez Bezos hat sich am Donnerstagabend in New York bei der vierten Auflage des „Caring for Women Dinner“ eindrucksvoll präsentiert.
Die von der Kering Foundation initiierte Benefizgala sammelt jährlich Spenden für Organisationen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen und Überlebende sowie deren Familien auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit unterstützen.
Mermaid-Kleid mit Korsett-Oberteil
Sánchez erschien in einem cremefarbenen Schiaparelli-Mermaid-Kleid mit Korsett-Oberteil und schwarzer Rückseite mit kleiner Schleppe. Abgerundet wurde der Look durch Schmuck von Samer Halimeh, Schuhe von Jimmy Choo und ein dezentes Haar- und Make-up-Styling. Ihr Ehemann, Amazon-Gründer Jeff Bezos, war den Berichten zufolge im dunkelblauen Anzug an ihrer Seite, auch wenn er nicht über den roten Teppich lief.
Hochzeit im Juni in Venedig
Sánchez und Bezos hatten erst Ende Juni in Venedig geheiratet. Bei der hochkarätig besuchten Hochzeit auf der Insel San Giorgio Maggiore trug Sánchez ein maßgeschneidertes Dolce-&-Gabbana-Kleid, das mit italienischer Spitze verziert war.
Mehr Bilder des „Caring for Women Dinners“:
Unter den Gästen der „Caring for Women“-Gala waren unter anderem auch Schauspielerin Dakota Johnson, Cristiano Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez, Schauspielerin Demi Moore, Schauspieler Adrien Brody mit Designerin Georgina Chapman, Model Linda Evangelista, Schauspielerin Mariska Hargitay oder „Vogue“-Ikone Anna Wintour.
