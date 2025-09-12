Lauren Sánchez glänzt bei Charity-Gala in New York

Mermaid-Kleid mit Korsett-Oberteil

Sánchez erschien in einem cremefarbenen Schiaparelli-Mermaid-Kleid mit Korsett-Oberteil und schwarzer Rückseite mit kleiner Schleppe. Abgerundet wurde der Look durch Schmuck von Samer Halimeh, Schuhe von Jimmy Choo und ein dezentes Haar- und Make-up-Styling. Ihr Ehemann, Amazon-Gründer Jeff Bezos, war den Berichten zufolge im dunkelblauen Anzug an ihrer Seite, auch wenn er nicht über den roten Teppich lief.