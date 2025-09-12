NÖ: Mehrere Kleinkinder bei Unfall schwer verletzt

Lenker befreite sich selbst

Der Mann verließ den Wagen selbstständig und befreite mit Ersthelfern die beiden Kinder. Die 31 Jahre alte Beifahrerin war eingeklemmt. Sie wurde von „Christophorus 2“ in das Landesklinikum Horn geflogen. Der Lenker und die beiden Kinder wurden vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl gebracht.