NÖ: Mehrere Kleinkinder bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Gmünd (NÖ) sind am Donnerstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Zwei der Opfer waren Kleinkinder im Alter von einem Jahr und vier Jahren, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.
Ein von einem 31-jährigen Waldviertler gelenktes Auto war in den Straßengraben gefahren und hatte sich überschlagen, ehe es auf den Rädern zum Stillstand kam.
Lenker befreite sich selbst
Der Mann verließ den Wagen selbstständig und befreite mit Ersthelfern die beiden Kinder. Die 31 Jahre alte Beifahrerin war eingeklemmt. Sie wurde von „Christophorus 2“ in das Landesklinikum Horn geflogen. Der Lenker und die beiden Kinder wurden vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl gebracht.
