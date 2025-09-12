Vorteilswelt
Sehr freches Outfit

Superstar zeigt bei Film-Premiere ihren Hintern

Society International
12.09.2025 09:11
Hollywood-Göttin Margot Robbie (35) sorgte am Donnerstagabend in London für Blitzlicht-Gewitter! ...
Hollywood-Göttin Margot Robbie (35) sorgte am Donnerstagabend in London für Blitzlicht-Gewitter! Zur Premiere ihres neuen Films A Big Bold Beautiful Journey erschien die frischgebackene Mama in einer atemberaubenden Transparent-Robe von Armani-Privé – funkelnd vor lauter Kristallen und Pailletten.(Bild: Scott A Garfitt / AP / picturedesk.com)

Die australische Schauspielerin Margot Robbie sorgte bei der Londoner Premiere ihres neuen Films „A Big Bold Beautiful Journey“ für einen echten Hingucker! In einem spektakulären, durchsichtigen Armani-Privé-Kleid, das mit unzähligen Kristallen und Pailletten besetzt war, stahl die 35-Jährige allen die Show.

Besonders das freizügige Rückendekolleté und der kaum wahrnehmbare Glitzerstring unter dem durchsichtigen Stoff zogen alle Blicke auf sich und zeigten, dass Margot, die erst vor Kurzem Mutter geworden ist, wieder in Topform ist.

Zusammen mit ihrem Co-Star Colin Farrell, der lässig im Trenchcoat erschien, posierte sie für die Kameras und feierte ihr großes Schauspiel-Comeback nach der Geburt ihres Sohnes. Ein wahrhaft spektakulärer und atemberaubender Auftritt!

Margot Robbie strahlte dabei selbstbewusst wie nie, nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes.
Margot RobbieRobbie strahlte dabei selbstbewusst wie nie, nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes.(Bild: Joanne Davidson / Camera Press / picturedesk.com)
Auch von vorne ist Margot Robbies Kleid ein echer Hingucker. An ihrer Seite: Co-Star Colin ...
Auch von vorne ist Margot Robbies Kleid ein echer Hingucker. An ihrer Seite: Co-Star Colin Farrell (49), der im eleganten Trench über Dolce-&-Gabbana-Anzug den perfekten London-Gentleman gab.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Außergewöhnliches Abenteuer
„A Big Bold Beautiful Journey“ (engl. für „Eine große, herausfordernde, wunderschöne Reise“) ist ein Filmdrama des US-amerikanischen Regisseurs Kogonada. In den Hauptrollen sind Margot Robbie und Colin Farrell zu sehen. Der Kinostart ist für den 19. September 2025 in den USA. 


Die Handlung erzählt von Sarah (Robbie) und David (Farrell), die sich auf einer Hochzeit begegnen und kurz darauf in ein außergewöhnliches Abenteuer geraten. Eine geheimnisvolle Tür im Wald führt sie zurück in ihre eigenen Erinnerungen – zu prägenden Momenten wie Davids unerwiderter Jugendliebe oder dem Tod von Sarahs Mutter.

Neben Robbie und Farrell gehören unter anderem Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen und Jodie Turner-Smith zum Ensemble.

