Superstar zeigt bei Film-Premiere ihren Hintern

Die australische Schauspielerin Margot Robbie sorgte bei der Londoner Premiere ihres neuen Films „A Big Bold Beautiful Journey“ für einen echten Hingucker! In einem spektakulären, durchsichtigen Armani-Privé-Kleid, das mit unzähligen Kristallen und Pailletten besetzt war, stahl die 35-Jährige allen die Show.
Besonders das freizügige Rückendekolleté und der kaum wahrnehmbare Glitzerstring unter dem durchsichtigen Stoff zogen alle Blicke auf sich und zeigten, dass Margot, die erst vor Kurzem Mutter geworden ist, wieder in Topform ist.
Zusammen mit ihrem Co-Star Colin Farrell, der lässig im Trenchcoat erschien, posierte sie für die Kameras und feierte ihr großes Schauspiel-Comeback nach der Geburt ihres Sohnes. Ein wahrhaft spektakulärer und atemberaubender Auftritt!
Außergewöhnliches Abenteuer
„A Big Bold Beautiful Journey“ (engl. für „Eine große, herausfordernde, wunderschöne Reise“) ist ein Filmdrama des US-amerikanischen Regisseurs Kogonada. In den Hauptrollen sind Margot Robbie und Colin Farrell zu sehen. Der Kinostart ist für den 19. September 2025 in den USA.
Die Handlung erzählt von Sarah (Robbie) und David (Farrell), die sich auf einer Hochzeit begegnen und kurz darauf in ein außergewöhnliches Abenteuer geraten. Eine geheimnisvolle Tür im Wald führt sie zurück in ihre eigenen Erinnerungen – zu prägenden Momenten wie Davids unerwiderter Jugendliebe oder dem Tod von Sarahs Mutter.
Neben Robbie und Farrell gehören unter anderem Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen und Jodie Turner-Smith zum Ensemble.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.