Mutter und Tochter mussten vor Feuer flüchten

Giftige Rauchgase

Die Frau reagierte richtig, alarmierte die Feuerwehr und flüchtete mit ihrer 15-jährigen Tochter vor den giftigen Rauchgasen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Imst führte in weiterer Folge die Brandbekämpfung durch. Die beiden Bewohnerinnen mussten durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert werden, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.