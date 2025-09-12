Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Rauch

Mutter und Tochter mussten vor Feuer flüchten

Tirol
12.09.2025 07:00
Die Feuerwehr Imst rückte zur Brandbekämpfung aus.
Die Feuerwehr Imst rückte zur Brandbekämpfung aus.(Bild: Birbaumer Christof)

Nur kurz hatte Donnerstag in Imst (Tirol) eine 40-Jährige beim Kochen die Küche verlassen. Doch das genügte, um den Ausbruch eines Brandes im Bereich des Herdes zu spät zu bemerken. Die Frau und ihre Tochter (15) mussten vor dem starken Rauch flüchten.

0 Kommentare

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer kurz vor 10.30 Uhr im Bereich des Herdes aus. Die 40-jährige Türkin hatte, nachdem sie einen Topf auf den eingeschalteten Herd gestellt hatte, für kurze Zeit die Küche verlassen. Als sie zurückkam, hatte sich in der Küche bereits starker Rauch ausgebreitet. 

Lesen Sie auch:
Unter Stromleitung
Ein lauter Knall – dann ging Stadel in Flammen auf
11.09.2025

Giftige Rauchgase
Die Frau reagierte richtig, alarmierte die Feuerwehr und flüchtete mit ihrer 15-jährigen Tochter vor den giftigen Rauchgasen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Imst führte in weiterer Folge die Brandbekämpfung durch. Die beiden Bewohnerinnen mussten durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert werden, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
189.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
114.604 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.988 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1569 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf