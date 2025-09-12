Mutter und Tochter mussten vor Feuer flüchten

Nur kurz hatte Donnerstag in Imst (Tirol) eine 40-Jährige beim Kochen die Küche verlassen. Doch das genügte, um den Ausbruch eines Brandes im Bereich des Herdes zu spät zu bemerken. Die Frau und ihre Tochter (15) mussten vor dem starken Rauch flüchten.
Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer kurz vor 10.30 Uhr im Bereich des Herdes aus. Die 40-jährige Türkin hatte, nachdem sie einen Topf auf den eingeschalteten Herd gestellt hatte, für kurze Zeit die Küche verlassen. Als sie zurückkam, hatte sich in der Küche bereits starker Rauch ausgebreitet.
Giftige Rauchgase
Die Frau reagierte richtig, alarmierte die Feuerwehr und flüchtete mit ihrer 15-jährigen Tochter vor den giftigen Rauchgasen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Imst führte in weiterer Folge die Brandbekämpfung durch. Die beiden Bewohnerinnen mussten durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert werden, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.
