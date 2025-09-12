81-Jährige in Not: Urlauberin aus See gerettet

Dramatischer Einsatz am Donnerstagabend in St. Kanzian am Klopeiner See in Kärnten: Eine 81-jährige Wienerin wurde nach einem Schwimmausflug am Turnersee vermisst gemeldet.
Gegen 20.30 Uhr schlug der Besitzer einer örtlichen Pension in St. Primus Alarm. Der 38-Jährige gab an, dass sein Urlaubsgast gegen 19 Uhr alleine zum Schwimmen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt sei. Am Ufer hatte er bereits ihre Kleidungsstücke gefunden.
Großalarm nach Vermisstenfall
Daraufhin wurde über die Landesleitzentrale Großalarm ausgelöst: Mehrere Feuerwehren aus Rückersdorf, Peratschitzen und Stein im Jauntal rückten mit einem Einsatzboot und Einsatztauchern an. Auch die Wasserrettungen Klopein und St. Andrä beteiligten sich an der Suche.
Konnte sich an Steg klammern
Kurz nach 22 Uhr die erlösende Nachricht: Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die Frau im Uferbereich des Sees. Sie klammerte sich an einen Steg und war nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen.
Die Feuerwehr barg die stark unterkühlte, ansonsten aber augenscheinlich unverletzte Urlauberin. Nach einer Erstuntersuchung wurde sie vom Roten Kreuz ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo weitere Untersuchungen folgten.
