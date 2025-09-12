„Könnte Fehler sein“
Drohnen über Polen: Trump nimmt Moskau in Schutz
US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltend zum Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum geäußert. „Es könnte ein Fehler gewesen sein“, sagte er am Donnerstag zu Journalisten. „Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt.“
In der Nacht auf Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils Hunderte Kilometer weit in den Luftraum des EU- und NATO-Landes Polen eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgeschossen.
Polen schränkte Flugverkehr an Ostgrenze ein
Polen und andere NATO-Länder verurteilten die Vorfälle als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis. Als Reaktion kündigte Deutschland an, die Überwachung des Luftraums über Polen zu verstärken.
Polen schränkte als Sicherheitsmaßnahme den Flugverkehr an der Ostgrenze des Landes ein, während Frankreich drei Rafale-Kampfjets für die Überwachung der NATO-Ostgrenze zur Verfügung stellen will.
