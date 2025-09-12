Trotz Schutzausrüstung: Mann stirbt in Bikepark

Wie viele Jobs werden durch die KI wegfallen?
Techno-CEO im Gespräch
Tödlicher Unfall am Donnerstag im Bikepark am Semmering in Niederösterreich: Ein 33-Jähriger war mit seinem Mountainbike im Parcours unterwegs, als er in einer Steilkurve die Kontrolle über sein Fahrrad verlor ...
Der Ungar fuhr kurz vor 10.30 Uhr auf der „Panorama Jump Line“, als es zum fatalen Unfall kam. Laut Polizeiangaben dürfte der 33-Jährige in einer Steilkurve die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben. Er kam zu Sturz.
Trotz Schutzausrüstung tödliche Verletzungen
Dieser hatte tödliche Folgen: Obwohl der Mann Schutzausrüstung sowie einen Helm trug und die Rettungskette umgehend in Gang gesetzt wurde, konnte durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.