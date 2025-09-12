Sepp Straka ist bei seinem frisch geborenen Sohn

Der einzige europäische Ryder Cup-Spieler, der diese Woche bei der BMW PGA Championship in Wentworth fehlt, ist Sepp Straka. Das hat aber einen Grund.
Kapitän Luke Donald erklärte: „Es ist alles in Ordnung. Er und seine Frau sind vor kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden, es war allerdings eine Frühgeburt.“ Der Engländer erzählte weiters: „Es läuft alles extrem gut mit dem Baby. Sepp will aber einfach nicht zu weit entfernt von daheim sein. Er ist sehr motiviert, arbeitet viel an seinem Spiel. Bei unserer Trainingsreise nach New York ist Sepp dann dabei.“
Familie über allem
Derzeit kümmert sich Österreichs Golfstar in Birmingham (Alabama) neben dem Training um Gattin Paige, Sohn Leo (1) und dessen Bruder Thomas. Niki Zitny, Sportdirektor von Österreichs Golfverband, sagt: „Familie steht bei ihm über allem. Dass er beim ersten Teambuilding in Wentworth fehlt, ist nicht schlimm. Denn bis auf Rasmus Hojgaard ist das Team ja ident zu jenem von Rom.“
