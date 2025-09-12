Sepp Straka ist bei seinem frisch geborenen Sohn

Kapitän Luke Donald erklärte: „Es ist alles in Ordnung. Er und seine Frau sind vor kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden, es war allerdings eine Frühgeburt.“ Der Engländer erzählte weiters: „Es läuft alles extrem gut mit dem Baby. Sepp will aber einfach nicht zu weit entfernt von daheim sein. Er ist sehr motiviert, arbeitet viel an seinem Spiel. Bei unserer Trainingsreise nach New York ist Sepp dann dabei.“