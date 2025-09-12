Heuer schon tonnenweise Kriegsmaterial beseitigt

Besonders viele Fälle gab es laut Verteidigungsministerium heuer in Niederösterreich, allein in den Monaten März und Juni wurden dort deutlich über 55 Einsätze verzeichnet. In Oberösterreich war der März der stärkste Monat mit 26 Einsätzen, in Wien rückten die Experten der EMD im Mai 24 Mal aus.