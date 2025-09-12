Vorteilswelt
Hotspot ist NÖ

Heuer schon tonnenweise Kriegsmaterial beseitigt

Österreich
12.09.2025 08:46
Immer noch werden zahlreiche Weltkriegsrelikte entdeckt (Symbolbild).
Immer noch werden zahlreiche Weltkriegsrelikte entdeckt (Symbolbild).(Bild: LPD Wien)

Viel zu tun für den Entminungsdienst des Bundesheeres, kurz EMD: So wurden seit Beginn des Jahres bereits 17 Tonnen an altem Weltkriegsmaterials sichergestellt und beseitigt. Konkret gab es in den ersten acht Monaten 802 Fund- und Wahrnehmungsmeldungen, allein im Monat August führten diese zu 113 Einsätzen.

Besonders viele Fälle gab es laut Verteidigungsministerium heuer in Niederösterreich, allein in den Monaten März und Juni wurden dort deutlich über 55 Einsätze verzeichnet. In Oberösterreich war der März der stärkste Monat mit 26 Einsätzen, in Wien rückten die Experten der EMD im Mai 24 Mal aus.

In der Steiermark waren es von Jahresbeginn bis August insgesamt 95 Einsätze, in Kärnten 60. Im Burgenland meldete der EMD im selben Zeitraum 44 Einsätze, in Tirol 34. Das Schlussduo bilden Salzburg mit elf und Vorarlberg mit neun Einsätzen.

Diese Zahlen machen eindrücklich klar, dass das Thema Kriegsrelikte keineswegs der Vergangenheit angehört.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP)

Hervorzuheben ist laut Ministerium der Jänner dieses Jahres mit 3458,70 Kilogramm sichergestelltem Kriegsmaterial. Im gesamten vergangenen Jahr waren 34 Tonnen gesichert und entsorgt worden, hieß es.

Fakten zum EMD

  • Der EMD ist eine eigenständige Dienststelle innerhalb des Bundesministeriums für Landesverteidigung.
  • Mit Jahresbeginn 2013 wechselte er im Zuge einer strukturellen Neuordnung vom Innenministerium zum Verteidigungsministerium.
  • Die Experten des EMD sind auf jede Art von Munition spezialisiert, die vor 1955 hergestellt wurde und auf österreichischem Staatsgebiet gefunden wird.
  • Der EMD ist 24 Stunden in Rufbereitschaft.

„Stehen Tag und Nacht für Bevölkerung bereit“
„Diese Zahlen machen eindrücklich klar, dass das Thema Kriegsrelikte keineswegs der Vergangenheit angehört“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Die Ressortchefin dankte den Spezialisten, „die Tag und Nacht für die Bevölkerung bereitstehen.“

