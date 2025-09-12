Heuer schon tonnenweise Kriegsmaterial beseitigt

Viel zu tun für den Entminungsdienst des Bundesheeres, kurz EMD: So wurden seit Beginn des Jahres bereits 17 Tonnen an altem Weltkriegsmaterials sichergestellt und beseitigt. Konkret gab es in den ersten acht Monaten 802 Fund- und Wahrnehmungsmeldungen, allein im Monat August führten diese zu 113 Einsätzen.
Besonders viele Fälle gab es laut Verteidigungsministerium heuer in Niederösterreich, allein in den Monaten März und Juni wurden dort deutlich über 55 Einsätze verzeichnet. In Oberösterreich war der März der stärkste Monat mit 26 Einsätzen, in Wien rückten die Experten der EMD im Mai 24 Mal aus.
In der Steiermark waren es von Jahresbeginn bis August insgesamt 95 Einsätze, in Kärnten 60. Im Burgenland meldete der EMD im selben Zeitraum 44 Einsätze, in Tirol 34. Das Schlussduo bilden Salzburg mit elf und Vorarlberg mit neun Einsätzen.
Diese Zahlen machen eindrücklich klar, dass das Thema Kriegsrelikte keineswegs der Vergangenheit angehört.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP)
Hervorzuheben ist laut Ministerium der Jänner dieses Jahres mit 3458,70 Kilogramm sichergestelltem Kriegsmaterial. Im gesamten vergangenen Jahr waren 34 Tonnen gesichert und entsorgt worden, hieß es.
„Stehen Tag und Nacht für Bevölkerung bereit“
„Diese Zahlen machen eindrücklich klar, dass das Thema Kriegsrelikte keineswegs der Vergangenheit angehört“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Die Ressortchefin dankte den Spezialisten, „die Tag und Nacht für die Bevölkerung bereitstehen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.