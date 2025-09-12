Tennis-Star Casper Ruud verkündet süße Baby-News
„Das Team wächst“
Casper Ruud und seine Verlobte Maria Galligani sind in freudiger Erwartung. Das gab die Nummer zwölf der Tennis-Welt am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.
„Das Team wächst“, schrieb Ruud zu einem Foto, das die werdenden Eltern mit dem gemeinsamen Hund zeigt. Wie aus der Bildunterschrift außerdem hervorgeht, wird der 26-Jährige Papa von einem Mädchen.
Unter den zahlreichen Gratulanten fanden sich auch einige Tennis-Größen. So kommentierten etwa Rafael Nadal, Holger Rune, Tommy Paul und Carlos Alcaraz den Beitrag.
