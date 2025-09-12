Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Meghan genehmigt

Prinz Harry überraschend in Polen und Kiew

Royals
12.09.2025 09:29
Nach seinem viertägigen England-Aufenthalt besuchte Prinz Harry überraschend Kriegsinvaliden in ...
Nach seinem viertägigen England-Aufenthalt besuchte Prinz Harry überraschend Kriegsinvaliden in Kiew.(Bild: AP/Suzanne Plunkett)

Der britische Prinz Harry hat überraschend die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Der Herzog von Sussex reiste zunächst nach Polen und fuhr anschließend mit dem Zug in die Metropole, die erst vor zwei Tagen Ziel russischer Raketenangriffe war. Er musste die Reise zuvor aber von Meghan genehmigen lassen.

0 Kommentare

Im Rahmen seines Engagements für die Invictus Games und zur Unterstützung von tausenden verwundeten Veteranen erklärte Harry, er wolle „alles Mögliche tun, um den Genesungsprozess zu unterstützen“. Zwar könne er den Krieg nicht beenden, doch es sei wichtig, „die Menschen und ihr Leid im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu halten“.

Treffen mit Ministerpräsidentin
Während seines Aufenthalts in Kiew will der Prinz unter anderem das Nationale Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen, sich mit Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko treffen und zahlreiche verletzte Soldaten und Veteranen sprechen.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
10.09.2025
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
11.09.2025
„Besonderes Event“
Am Queen-Todestag: Prinz Harry reist nach London
28.08.2025

Mit Meghan und Regierung abgestimmt
Harry berichtete, die Einladung habe er nach einem Treffen mit Olga Rudnieva, Leiterin des Rehabilitationszentrums „Superhumans“ in Lwiw, erhalten. Seine Reise sei zudem mit seiner Ehefrau Meghan und der britischen Regierung abgestimmt gewesen.

Der Herzog von Sussex, der selbst zehn Jahre in der britischen Armee diente, gründete 2014 die Invictus Games für im Einsatz verletzte Soldaten. Die Ukraine nimmt seit 2017 an den Spielen teil. Besonders bewegt habe ihn, so Harry, dass viele ukrainische Teilnehmer direkt vom Schlachtfeld kamen und dorthin auch wieder zurückkehren mussten.

Es ist Harrys erste Reise nach Kiew. Bereits im April hatte er in Lwiw (Lemberg) Kriegsopfer besucht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Prinz Harry
PolenKiewUkraine
Regierung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
196.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
116.933 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.019 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1761 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Royals
Von Meghan genehmigt
Prinz Harry überraschend in Polen und Kiew
Absolut mustergültig!
Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf