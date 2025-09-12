Prinz Harry überraschend in Polen und Kiew

Im Rahmen seines Engagements für die Invictus Games und zur Unterstützung von tausenden verwundeten Veteranen erklärte Harry, er wolle „alles Mögliche tun, um den Genesungsprozess zu unterstützen“. Zwar könne er den Krieg nicht beenden, doch es sei wichtig, „die Menschen und ihr Leid im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu halten“.

Treffen mit Ministerpräsidentin

Während seines Aufenthalts in Kiew will der Prinz unter anderem das Nationale Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen, sich mit Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko treffen und zahlreiche verletzte Soldaten und Veteranen sprechen.