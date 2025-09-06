Bulls konnten Takt der Finnen nicht mitgehen

Eisbullen in Kuopio zu undiszipliniert

Wofür die Stadt noch bekannt ist, ist das international renommierte „Kuopio Tanssii ja So“, also das „Kuopio Dance Festival“, das seit 1970 jährlich im Juni stattfindet und Kuopio zur „Tanzhauptstadt“ Finnlands macht. Die Eisbullen – auch im zweiten Spiel in Finnland ohne Philipp Wimmer, der für circa sechs Wochen ausfallen wird – konnten im vierten Spiel der Champions Hockey League bei Kalepan Pallo dem Takt der Hausherren nicht folgen. Die Finnen starteten mit mehr Rhythmus im Blut, die erste heiße Sohle legte aber St. Denis hin: Der Kanadier brach mit viel Tempo ins Angriffsdrittel vor und legte auf Michi Raffl ab, der den Puck nur abtropfen ließ, Lucas Thaler verwertete eiskalt zum 1:0. Die Cracks von Manny Viveiros stolperten in Form von unnötigen Strafen aber zu oft über die eigenen Füße. So drehte der amtierende finnische Meister jeweils in Überzahl noch vor der ersten Pause die Partie.