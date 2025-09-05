Talentschmiede mit ganz viel finnischer NHL-Power

Die Red Bulls Salzburg treten heute in der Champions Hockey League beim amtierenden finnischen Meister KalPa Kuopio an. Der Klub, 1929 in Sortavala gegründet und später nach Kuopio umgezogen, ist bekannt als Talentschmiede finnischer Eishockeystars wie Olli Jokinen, Sami Kapanen und Kimmo Timonen.
Gegen Ilves Tampere haben die Eisbullen in der Champions Hockey League eine gute Figur abgegeben. Für den Sieg sollte es aber nicht reichen, die Cracks von Manny Viveiros verloren knapp mit 1:2. „Wir wissen, dass finnische Mannschaften sehr schnell eislaufen. Unser Plan war, sehr konzentriert zu bleiben“, war der Cheftrainer vor allem mit der Defensive zufrieden. Auch wenn die beiden Gegentore aus Eigenfehlern resultierten: „Wir hätten die Scheibe schneller aus dem Drittel bringen müssen, aber ich bin dennoch sehr glücklich mit dem Auftreten.“
Ein solches werden die Bulls auch heute (17) am vierten Spieltag zu Gast beim amtierenden finnischen Meister KalPa Kuopio brauchen.Der Verein wurde 1929 als Sortavalan Palloseura in Sortavala (heutiges Russland) gegründet. 1945 zog der Verein aus der von den Sowjets besetzten Stadt nach Kuopio um und trug fortan den Namen Kalevan Pallo – kurz: KalPa.
Das Team aus Ostfinnland gilt als Talentschmiede, Größen wie unter anderem Olli Jokinen, Sami Kapanen oder Kimmo Timonen erlernten hier das Eishockey-Spielen. Die beiden letztgenannten sind mittlerweile gemeinsam mit Scott Hartnell (wurde bei einer Auswärtsfahrt nach Boston überzeugt) Eigentümer des Klubs.
Der in der vergangenen Saison seinen ersten Liiga-Titel einfuhr, 2018 den Spengler Cup gewann und in der CHL erst einmal auf ein Team aus Österreich traf: Die Vienna Capitals (mit Ali Wukovits) verloren 2016 beide Spielen jeweils mit 1:3.
