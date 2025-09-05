Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bulls bei KalPa

Talentschmiede mit ganz viel finnischer NHL-Power

Salzburg
05.09.2025 19:27
Kapitän Tom Raffl (re.) und die Bulls bekommen es mit dem finnischen Meister zu tun.
Kapitän Tom Raffl (re.) und die Bulls bekommen es mit dem finnischen Meister zu tun.(Bild: GEPA)

Die Red Bulls Salzburg treten heute in der Champions Hockey League beim amtierenden finnischen Meister KalPa Kuopio an. Der Klub, 1929 in Sortavala gegründet und später nach Kuopio umgezogen, ist bekannt als Talentschmiede finnischer Eishockeystars wie Olli Jokinen, Sami Kapanen und Kimmo Timonen.

0 Kommentare

Gegen Ilves Tampere haben die Eisbullen in der Champions Hockey League eine gute Figur abgegeben. Für den Sieg sollte es aber nicht reichen, die Cracks von Manny Viveiros verloren knapp mit 1:2. „Wir wissen, dass finnische Mannschaften sehr schnell eislaufen. Unser Plan war, sehr konzentriert zu bleiben“, war der Cheftrainer vor allem mit der Defensive zufrieden. Auch wenn die beiden Gegentore aus Eigenfehlern resultierten: „Wir hätten die Scheibe schneller aus dem Drittel bringen müssen, aber ich bin dennoch sehr glücklich mit dem Auftreten.“

Ein solches werden die Bulls auch heute (17) am vierten Spieltag zu Gast beim amtierenden finnischen Meister KalPa Kuopio brauchen.Der Verein wurde 1929 als Sortavalan Palloseura in Sortavala (heutiges Russland) gegründet. 1945 zog der Verein aus der von den Sowjets besetzten Stadt nach Kuopio um und trug fortan den Namen Kalevan Pallo – kurz: KalPa.

 Das Team aus Ostfinnland gilt als Talentschmiede, Größen wie unter anderem Olli Jokinen, Sami Kapanen oder Kimmo Timonen erlernten hier das Eishockey-Spielen. Die beiden letztgenannten sind mittlerweile gemeinsam mit Scott Hartnell (wurde bei einer Auswärtsfahrt nach Boston überzeugt) Eigentümer des Klubs.

Lesen Sie auch:
Für Maximilian Egger und Co. geht‘s morgen gegen die Vienna Capitals.
Erster Testspiel-Sieg?
Max Wilfan: „Jeder von uns muss bereit sein!“
05.09.2025
1:2-Pleite in Tampere
„Alte Dame“ sah unbelohnten Kampf der Eisbullen
04.09.2025

Der in der vergangenen Saison seinen ersten Liiga-Titel einfuhr, 2018 den Spengler Cup gewann und in der CHL erst einmal auf ein Team aus Österreich traf: Die Vienna Capitals (mit Ali Wukovits) verloren 2016 beide Spielen jeweils mit 1:3.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
181.096 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
171.022 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
158.545 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1799 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1381 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf