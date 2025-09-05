Talentschmiede mit ganz viel finnischer NHL-Power

Gegen Ilves Tampere haben die Eisbullen in der Champions Hockey League eine gute Figur abgegeben. Für den Sieg sollte es aber nicht reichen, die Cracks von Manny Viveiros verloren knapp mit 1:2. „Wir wissen, dass finnische Mannschaften sehr schnell eislaufen. Unser Plan war, sehr konzentriert zu bleiben“, war der Cheftrainer vor allem mit der Defensive zufrieden. Auch wenn die beiden Gegentore aus Eigenfehlern resultierten: „Wir hätten die Scheibe schneller aus dem Drittel bringen müssen, aber ich bin dennoch sehr glücklich mit dem Auftreten.“