Miedler verliert Doppel-Halbfinale in Paris

In der griechischen Hauptstadt schon ausgeschieden ist Filip Misolic. Österreichs Nummer eins verlor in der ersten Qualifikationsrunde topgesetzt dem Slowaken Alex Molcan 3:6,7:6(3),1:6. Dafür ergab sich am Samstag nach dem Finaleinzug von Lilli Tagger beim 250er-Turnier der Frauen in Jiujiang eine weitere Titelchance für Rot-Weiß-Rot.