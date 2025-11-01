Miedler verliert Doppel-Halbfinale in Paris

Tennis-Profi Lucas Miedler hat sein erstes Doppel-Halbfinale auf Masters-1000-Ebene verloren. Der Niederösterreicher unterlag am Samstag beim Hallenturnier in Paris mit dem Portugiesen Franicsco Cabral in einer Neuauflage des auch verlorenen Wien-Finales Julian Cash/Lloyd Glasspool (2) 4:6,7:5,7:10.
Die zwei Briten nehmen in der Weltrangliste die ersten beiden Ränge ein. Miedler/Cabral sind im Race Elfte und suchen nächste Woche beim 250er-Turnier in Athen nach Punktezuwachs.
In der griechischen Hauptstadt schon ausgeschieden ist Filip Misolic. Österreichs Nummer eins verlor in der ersten Qualifikationsrunde topgesetzt dem Slowaken Alex Molcan 3:6,7:6(3),1:6. Dafür ergab sich am Samstag nach dem Finaleinzug von Lilli Tagger beim 250er-Turnier der Frauen in Jiujiang eine weitere Titelchance für Rot-Weiß-Rot.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.