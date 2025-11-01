Defekte Akkus lösten Wohnungsbrand in Tirol aus

Feueralarm am Samstagnachmittag in Mils bei Hall in Tirol: In einer Wohnung brach vermutlich aufgrund von defekten Akkus ein Brand aus. Verletzt wurde niemand – es entstand jedoch massiver Schaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte wohl noch Schlimmeres verhindern.
Kurz nach 14.30 Uhr war in der Wohnung plötzlich ein Brand mit massiver Rauchentwicklung ausgebrochen. Die über die Leitstelle Tirol alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mils war rasch zu Stelle. Atemschutztrupps begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Letztlich konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.
Akkus zum Aufladen angesteckt
„Nach derzeitigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der Brand durch einen technischen Defekt zweier zum Aufladen angesteckter Akkus ausgelöst worden war“, berichtete die Polizei am Samstagabend.
Keine Verletzten, massiver Schaden
Verletzt wurde zum Glück niemand. „Im Erdgeschoss der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden, während das Obergeschoss stark verrußt wurde“, schildern die Ermittler abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.