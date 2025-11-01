Defekte Akkus lösten Wohnungsbrand in Tirol aus

Kurz nach 14.30 Uhr war in der Wohnung plötzlich ein Brand mit massiver Rauchentwicklung ausgebrochen. Die über die Leitstelle Tirol alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mils war rasch zu Stelle. Atemschutztrupps begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Letztlich konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.