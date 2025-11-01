Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Massiver Schaden

Defekte Akkus lösten Wohnungsbrand in Tirol aus

Tirol
01.11.2025 20:45
Die Feuerwehr konnte wohl noch Schlimmeres verhindern!
Die Feuerwehr konnte wohl noch Schlimmeres verhindern!(Bild: ZOOM Tirol)

Feueralarm am Samstagnachmittag in Mils bei Hall in Tirol: In einer Wohnung brach vermutlich aufgrund von defekten Akkus ein Brand aus. Verletzt wurde niemand – es entstand jedoch massiver Schaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte wohl noch Schlimmeres verhindern.

0 Kommentare

Kurz nach 14.30 Uhr war in der Wohnung plötzlich ein Brand mit massiver Rauchentwicklung ausgebrochen. Die über die Leitstelle Tirol alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mils war rasch zu Stelle. Atemschutztrupps begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Letztlich konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden.

Akkus zum Aufladen angesteckt
„Nach derzeitigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der Brand durch einen technischen Defekt zweier zum Aufladen angesteckter Akkus ausgelöst worden war“, berichtete die Polizei am Samstagabend.

Lesen Sie auch:
Rund 40 Florianijünger wurden zu dem Brand gerufen. Der Einsatz dauerte eine Stunde.
Einsatz in Kufstein
Brand bei Recyclinghof ließ Alarmglocken schrillen
31.10.2025
Schock für Seniorin
Nach Leistungsverlust ging Auto in Flammen auf
01.11.2025

Keine Verletzten, massiver Schaden
Verletzt wurde zum Glück niemand. „Im Erdgeschoss der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden, während das Obergeschoss stark verrußt wurde“, schildern die Ermittler abschließend.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
157.635 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
115.466 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
115.356 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf