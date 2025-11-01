Innsbruck holt Auswärtssieg bei Leader Ljubljana

In der Hala Tivoli sahen die 3.000 Fans einen spannenden Schlagabtausch. Ljubljana führte nach dem ersten Drittel 2:0, mit vier Treffern innerhalb von gut sechs Minuten durch Max Coatta (26., 31./PP), Mathew Wilkins (27.) und Devin Steffler (32.) drehte Innsbruck das Spiel. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung gingen die Gäste auch ins Finish, in dem Zach Boychuk (54.) und T.J. Brennen (56.) noch der Ausgleich gelang.