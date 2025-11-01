Helm: „Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Für uns war es ein hartes Stück Arbeit gegen eine gute Austria. Wir haben sehr kompakt gespielt und gut verteidigt. Wir führen und haben das Spiel eigentlich im Griff. Die Austria hatte Ballbesitz im ungefährlichen Raum und wir wussten, was kommt. Wir hatten noch andere Möglichkeiten, um nachzulegen. Da hat man gesehen, dass wir doch relativ stabil waren und ich war mir ganz sicher, dass wir das drüber bringen. Uns freut es, dass wir die Südstadt mit einem Sieg verlassen.“