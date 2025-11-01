Vorteilswelt
Stimmen zum Spiel

Helm: „Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert“

Bundesliga
01.11.2025 20:22
Stephan Helm
Stephan Helm

Der Tabellen-Fünfte Hartberg schloss am Samstag mit einem 2:1 gegen die Austria nach Punkten zu den Violetten auf. Hier die Stimmen zum Spiel:

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir sind schnell mit 0:2 durch verhinderbare Tore in Rückstand geraten. Das ist zu einfach passiert. Dann haben wir die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben Druck erzeugt und gut aufgepasst, dass wir keine Konter kassieren. Es macht es brutal schwer, wenn du einem 0:2 hinterherlaufen musst. Da müssen wir die richtigen Lehren daraus ziehen. Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert. Aber wenn du zwei Tore schießen musst, ist es nicht so einfach, in den engen Räumen ganz klare Torchancen zu kreieren.“

Hartberg-Trainer Manfred Schmid besiegt seine alte Liebe.
Violette Patzer
Hartberg gewinnt schon wieder gegen die Austria
01.11.2025

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Für uns war es ein hartes Stück Arbeit gegen eine gute Austria. Wir haben sehr kompakt gespielt und gut verteidigt. Wir führen und haben das Spiel eigentlich im Griff. Die Austria hatte Ballbesitz im ungefährlichen Raum und wir wussten, was kommt. Wir hatten noch andere Möglichkeiten, um nachzulegen. Da hat man gesehen, dass wir doch relativ stabil waren und ich war mir ganz sicher, dass wir das drüber bringen. Uns freut es, dass wir die Südstadt mit einem Sieg verlassen.“

Folgen Sie uns auf