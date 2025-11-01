Helm: „Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert“

Der Tabellen-Fünfte Hartberg schloss am Samstag mit einem 2:1 gegen die Austria nach Punkten zu den Violetten auf. Hier die Stimmen zum Spiel:
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir sind schnell mit 0:2 durch verhinderbare Tore in Rückstand geraten. Das ist zu einfach passiert. Dann haben wir die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben Druck erzeugt und gut aufgepasst, dass wir keine Konter kassieren. Es macht es brutal schwer, wenn du einem 0:2 hinterherlaufen musst. Da müssen wir die richtigen Lehren daraus ziehen. Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert. Aber wenn du zwei Tore schießen musst, ist es nicht so einfach, in den engen Räumen ganz klare Torchancen zu kreieren.“
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Für uns war es ein hartes Stück Arbeit gegen eine gute Austria. Wir haben sehr kompakt gespielt und gut verteidigt. Wir führen und haben das Spiel eigentlich im Griff. Die Austria hatte Ballbesitz im ungefährlichen Raum und wir wussten, was kommt. Wir hatten noch andere Möglichkeiten, um nachzulegen. Da hat man gesehen, dass wir doch relativ stabil waren und ich war mir ganz sicher, dass wir das drüber bringen. Uns freut es, dass wir die Südstadt mit einem Sieg verlassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.