Premier: „Schrecklich“
Passagiere in britischem Zug niedergestochen
In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind am späten Samstagabend mehrere Menschen niedergestochen worden. Zwei Personen wurden laut örtlicher Polizei festgenommen.
Mehrere Verletzte wurden laut Medienberichten ins Krankenhaus gebracht, über deren Zustand ist vorerst nichts bekannt. Die Polizei sei zuvor alarmiert worden, weil Menschen in einem Zug angegriffen worden seien. Dieser sei dann in Huntingdon gestoppt worden.
Ein mit einem „großen Messer“ bewaffneter Verdächtiger sei am Bahnsteig eingekreist und getasert worden, schrieb der britische „Telegraph“. Zeugen berichteten von grausamen Szenen im Zug. Überall sei Blut gewesen. Menschen hätten sich versteckt und in den Toiletten eingeschlossen.
Der britische Premierminister Keir Starmer sprach in der Nacht auf Sonntag von einem „schrecklichen“ und „zutiefst beunruhigenden“ Vorfall. „Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz“, postete der Politiker. Alle Menschen in der Umgebung sollten den Anweisungen der Polizei Folge leisten.
Der Bahnhof Huntingdon wurde nach Angaben des Streckenbetreibers National Rail vorübergehend gesperrt. Die Stadt liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund 100 Kilometer nördlich von London.
