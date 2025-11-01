US-Richter trotzen Trump: Hungerkrise abgewendet

Ein Monat Stillstand

Der „Shutdown“ läuft unterdessen weiter und dauert nun schon einen Monat. Weil sich Republikaner und Demokraten im US-Kongress nicht auf ein Bundesbudget einigen können, fließt seit 1. Oktober kein frisches Geld, ein Teil der Regierungsgeschäfte steht deshalb still. Eine Einigung ist nicht in Sicht, nicht einmal ein Übergangshaushalt scheint aufgrund der verhärteten Fronten möglich. Experten halten es durchaus für wahrscheinlich, dass der jetzige Stillstand noch Wochen andauern könnte und damit der längste „Shutdown“ der Geschichte wird. Der bisher längste Stillstand im Jahr 2018, ebenfalls unter Trump, dauerte 35 Tage am Stück (siehe Grafik unten).