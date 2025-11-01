Finnland will Russen nun in den Tod schicken

Mitte Juni machten die litauischen Behörden publik, dass ein 21-jähriger russischer Staatsbürger in der Nähe der Stadt Kybartai aus einem Zug gesprungen sei. Der junge Mann sei legal in das baltische Land eingereist, hieß es vonseiten der Polizei. Muchametow selbst erklärte gegenüber Journalisten des US-amerikanischen russischsprachigen Fernsehsenders „Nastojascheje wremja“, wegen eines Einberufungsbescheids habe er aus seiner Heimat flüchten müssen. Aus Angst, von den litauischen Behörden deportiert zu werden, habe er sich bis nach Finnland durchgekämpft und dort um Asyl angesucht. Das Ergebnis war äußerst ernüchternd: Das Land soll befohlen haben, Muchametow wieder nach Litauen abzuschieben. Die dortigen Behörden hätten gedroht, den Russen ebenfalls des Landes verweisen zu wollen.