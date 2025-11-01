„Christen getötet“: Trump droht Nigeria Angriff an

Islamistisches Wüten

Erst vor wenigen Wochen hatte das US-Außenministerium Nigeria den Status eines „Landes von besonderer Sorge“ wegen der Verfolgung von Christen erteilt. Die Muslime stellen in Nigeria eine knappe Bevölkerungsmehrheit und leben hauptsächlich im Norden des Landes, während der Süden überwiegend christlich ist. Seit Jahren wüten in dem Land Extremisten wie die Gruppe Boko Haram, die unter anderem durch Entführungen von Schulmädchen bekannt geworden sind.