Knallgeräusche lösten Panik in Shoppingcenter aus

Person kurzzeitig festgenommen

Acht Personen wurden bei der Massenflucht aus dem Gebäude leicht verletzt. Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es auch zu einer Festnahme. Die festgenommene Person habe die Arbeit der Einsatzkräfte behindert, so die Polizei. Sie wurde mittlerweile wieder freigelassen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden, weil Polizisten geschlossene Geschäfte durchsuchten. Es bestehe aber keine Gefahrensituation mehr, erklärte die Polizei gegen 19 Uhr.