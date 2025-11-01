Sinja Kraus gewinnt ihren ersten WTA125-Titel

Die 23-Jährige gewann am Samstag zunächst ihr am Vortag witterungsbedingt nach zwei Sätzen vertagtes Halbfinale gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi nach Matchball-Abwehr mit ihrem eigenen siebenten Matchball und nach gesamt 2:48 Stunden 5:7,6:3,7:6(6), ehe sie im Endspiel die Ungarin Panna Udvardy in 64 Minuten mit 6:2,6:0 abfertigte.