Sinja Kraus gewinnt ihren ersten WTA125-Titel

In Cali/Kolumbien holte Sinja Kraus am Samstag ihren ersten WTA125-Titel, die Wienerin klopft jetzt an den Top 100 an.
Die 23-Jährige gewann am Samstag zunächst ihr am Vortag witterungsbedingt nach zwei Sätzen vertagtes Halbfinale gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi nach Matchball-Abwehr mit ihrem eigenen siebenten Matchball und nach gesamt 2:48 Stunden 5:7,6:3,7:6(6), ehe sie im Endspiel die Ungarin Panna Udvardy in 64 Minuten mit 6:2,6:0 abfertigte.
Ortenzi war im Viertelfinale gegen Julia Grabher kampflos weitergekommen, da die Vorarlbergerin wegen einer Bauchmuskelblessur w.o. gab. Kraus arbeitete sich im Liveranking auf ihr bisheriges Karrierehoch von Position 107 vor.
