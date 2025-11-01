„Mit WAC ist alles drin – auch der Meistertitel!“

„Den Schwung mitnehmen!“ Das will WAC-Cheftrainer Peter Pacult freilich nach dem starken 3:1-Sieg bei Sturm und dem (etwas wackligeren) 3:2-Erfolg am Mittwoch im Cup-Achtelfinale nach Verlängerung in Amstetten. Noch bevor am Sonntag um 19.15 Uhr in ORF eins die Pokal-Auslosung (mit Beachvolleyballer Alex Horst als „Glücksengerl“) für die nächste Runde erfolgt, treffen seine „Wölfe“ daheim auf die WSG Tirol. Die sich am Donnerstag im Cup in Salzburg ebenso bis in die Overtime mühte, erst dort mit 1:3 abbiss. Und weil man einen Tag weniger Regeneration hat, düsten die Wattener schon am Freitag Richtung Wolfsberg.