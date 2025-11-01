„Mit WAC ist alles drin – auch der Meistertitel!“

Regisseur Dejan Zukic und Rechtsverteidiger Boris Matic: Die Serbien-Combo des WAC sorgte bislang schon für neun Liga-Assists. Gegen die WSG Tirol soll eine Tor-Premiere steigen. Zukic steht zudem auf diesen Serie-A-Klub, trauert Coach Didi Kühbauer nach – und Matic nennt den besten Spieler der Bundesliga.
„Den Schwung mitnehmen!“ Das will WAC-Cheftrainer Peter Pacult freilich nach dem starken 3:1-Sieg bei Sturm und dem (etwas wackligeren) 3:2-Erfolg am Mittwoch im Cup-Achtelfinale nach Verlängerung in Amstetten. Noch bevor am Sonntag um 19.15 Uhr in ORF eins die Pokal-Auslosung (mit Beachvolleyballer Alex Horst als „Glücksengerl“) für die nächste Runde erfolgt, treffen seine „Wölfe“ daheim auf die WSG Tirol. Die sich am Donnerstag im Cup in Salzburg ebenso bis in die Overtime mühte, erst dort mit 1:3 abbiss. Und weil man einen Tag weniger Regeneration hat, düsten die Wattener schon am Freitag Richtung Wolfsberg.
Kaum Veränderungen
Veränderungen wird Pacult wohl nicht viele vornehmen – der letzte Rapid-Meistermacher ist ja bekannt dafür, eine Stammelf stets zu forcieren. Aus dieser ist die Serben-Combo Dejan Zukic/Boris Matic definitiv nicht mehr wegzudenken:
Er ist der Topscorer
Denn Zukic fädelte als Regisseur bereits fünf Tore ein, netzte fünfmal selbst – und führt so die Scorerliste der Bundesliga an. Nimmt man die zwei Pokal-Partien (2 Tore) und vier Europacup-Spiele (ein Tor) hinzu, sieht die Bilanz des 24-Jährigen sogar noch besser aus.
Will Vorsaison übertrumpfen
„Ich will meine Statistiken aus der Vorsaison verbessern – ich glaube auch, dass ich das schaffen werde!“ Da traf er zehnmal, machte neun Vorlagen.
„Der beste Spieler der Bundesliga“
Weshalb ihn sein Kumpel Matic adelt: „Dejan ist ein unglaublicher Spieler, der beste der Bundesliga – und ein sehr guter Freund außerhalb des Platzes!“ Dem er als Rechtsverteidiger bereits drei Tore auflegte.
Das Tor fehlt noch. . .
Der serbische U21-Nationalspieler hat selbst jedenfalls bereits vier Liga-Vorlagen (zudem zwei im Cup) zu Buche stehen – also schon jetzt so viele wie in der gesamten Vorsaison! „Aber ich achte nicht so auf diese Statistik“, grinst Boris. Auf eine andere jedoch sehr wohl: Denn Matic, der bereits 41 Pflichtspiele seit seiner Ankunft im Sommer 2024 für die „Wölfe“ abspulen konnte, fehlt noch ein Tor in Österreich!
„Es passiert bald!“
„Ich arbeite dafür täglich hart und spüre, dass es bald passieren wird – am besten vor unseren eigenen Fans“ Sonntag gegen die Tiroler wäre die nächste Chance.
Fan von Lazio Rom
Für beide jedenfalls war der Abgang von Coach Didi Kühbauer zum LASK nicht leicht zu verdauen. „Das war ein echter Stich. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen – zusammen in einem Team. Ich verdanke ihm viel“, so Zukic, der im Sommer ein Angebot von MLS-Klub Minnesota ausschlug. „Weil ich noch nicht nach Amerika will, dafür ist es zu früh. Ich träume von der Serie A. Einer meiner Lieblingsklubs ist Lazio Rom!“
„Das ist unser Ziel – der Meistertitel!“
Und was traut sich die Serben-Combo mit dem WAC in dieser Saison zu? „Wir müssen konstant gute Leistungen bringen. Dann ist alles möglich – auch der Meistertitel!“, betont Matic. Zukic unterstreicht: „Es ist noch früh – aber der Titel ist definitiv unser Ziel!“
