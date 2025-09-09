Mann bei Tat gefilmt
Gartenmöbel von Nachbarin geklaut: Zu oft genutzt
Zu einem kuriosen Diebstahl kam es in Bayern in Deutschland: Ein Mann klaute die Gartenmöbel seiner Nachbarin. Der 60-Jährige gab einen ungewöhnlichen Grund für sein Handeln an. Ihn störte, dass die Nachbarin so oft auf den Möbeln saß.
Am Montagabend beobachteten Bewohner der Stadt Lichtenfels in Bayern, wie ein Mann Möbel aus dem Garten seiner Nachbarin holte. Die Anrainer filmten das ungewöhnliche Schauspiel geistesgegenwärtig und schickten der Nachbarin ein Video davon. Die 24-Jährige alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.
Die Beamten machten sich sogleich auf die Suche nach dem 60-Jährigen und erwischten ihn wenig später in der Stadt. Er war mit seinem Auto und einem Anhänger unterwegs. Laut Polizei zeigte sich der Mann „uneinsichtig“, als die Beamten ihn zu dem Möbelklau befragten.
Er erklärte den Polizisten allerdings, wieso er die Möbel mitgenommen hatte: Er fühlte sich von der Nachbarin in seiner Ruhe gestört. Sie sitze häufiger mit Freunden auf besagten Gartenmöbeln, erklärte der 60-Jährige. Als Lösung für diese Situation entschied er kurzerhand, die Möbel „zu entfernen“.
Der Mann musste die Möbel nun wieder zu seiner Nachbarin zurückbringen. Außerdem erwartet ihn ein Verfahren wegen Diebstahls.
