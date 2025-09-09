Doskozil in Brief an Orbán: „Das ist inakzeptabel“

„Sachlich falsch, respektlos gegenüber den Mitarbeitern unserer Einsatzorganisationen und letztlich einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unwürdig!“ Politische Herzrhythmusstörungen löste Ungarns Staatssekretär für Gesundheitswesen, Péter Takács, in Österreich aus: In einem Gespräch im Podcast Harcosok Órája auf YouTube hatte der Politiker im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Notfallversorgung von Patienten behauptet, das Burgenland müsse seine Systeme erst auf das Niveau des ungarischen Rettungswesens anheben. „Die österreichischen Kollegen seien beeindruckt gewesen, über welche Ausstattung die ungarischen Rettungseinheiten verfügen“, soll Takács laut Übersetzung von sich gegeben haben.