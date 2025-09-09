Vorteilswelt
Streit mit Nachbarn

Doskozil in Brief an Orbán: „Das ist inakzeptabel“

Burgenland
09.09.2025 16:50
Landeshauptmann Doskozil kritisiert Ungarns Staatssekretär und verlangt Klarstellung vom ...
Landeshauptmann Doskozil kritisiert Ungarns Staatssekretär und verlangt Klarstellung vom ungarischen Ministerpräsidenten Orbán.(Bild: Krone KREATIV/Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com Johanna Geron, Reuters)

In einem Brief an den ungarischen Ministerpräsidenten fordert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Richtigstellung falscher Darstellungen über das burgenländische Rettungswesen.

„Sachlich falsch, respektlos gegenüber den Mitarbeitern unserer Einsatzorganisationen und letztlich einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unwürdig!“ Politische Herzrhythmusstörungen löste Ungarns Staatssekretär für Gesundheitswesen, Péter Takács, in Österreich aus: In einem Gespräch im Podcast Harcosok Órája auf YouTube hatte der Politiker im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Notfallversorgung von Patienten behauptet, das Burgenland müsse seine Systeme erst auf das Niveau des ungarischen Rettungswesens anheben. „Die österreichischen Kollegen seien beeindruckt gewesen, über welche Ausstattung die ungarischen Rettungseinheiten verfügen“, soll Takács laut Übersetzung von sich gegeben haben.

Ungarns Staatssekretär sorgt mit falschen Aussagen für Empörung
Dem nicht genug, sei weiters behauptet worden, burgenländische Rettungswagen seien nicht mit GPS-Systemen ausgestattet, es gäbe keine zentrale Leitstelle und die aktuelle Positionierung der Rettungswagen könne nur auf einer Magnettafel verfolgt werden.

Burgenlands Rettungswesen unter Beschuss: LH Doskozil verteidigt Einsatzkräfte gegen Ungarns ...
Burgenlands Rettungswesen unter Beschuss: LH Doskozil verteidigt Einsatzkräfte gegen Ungarns Vorwürfe.(Bild: Jauschowetz Christian)

Takács’ Aussagen sind hierzulande prompt als Provokation empfunden worden. „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit braucht Respekt – keine Falschbehauptungen“, reagierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sichtlich bestürzt über die Darstellung des rot-goldenen Rettungswesens.

Doskozil pocht auf Respekt und verlangt öffentliche Richtigstellung
In einem offenen Brief an Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán fordert er nun eine Klarstellung. „Unser Rettungswesen genießt höchste fachliche Anerkennung und funktioniert mit hoher Professionalität – genauso überregional. Daher missfällt uns, wenn von außen der Versuch unternommen wird, dieses System öffentlich zu diskreditieren“, prangert Doskozil an. Diagnose: „Inakzeptabel!“

Zitat Icon

Das burgenländische Rettungswesen genießt höchste fachliche Anerkennung und funktioniert mit hoher Professionalität und Verlässlichkeit – auch überregional. Es missfällt uns daher, wenn von außen der Versuch unternommen wird, dieses System öffentlich zu diskreditieren.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Der Brief ist mehr als nur ein diplomatischer Wink mit dem Zaunpfahl. Doskozil verlangt von Orbán eine öffentliche Richtigstellung und dass derartige Ausritte künftig unterbleiben. Gleichzeitig signalisiert er Gesprächsbereitschaft: „Für einen offenen Dialog zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stehe ich jederzeit zur Verfügung.“

Burgenland
