Kollision endet tödlich: Mann stirbt im Spital

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag im Burgenland zwischen Wulkaprodersdorf und Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen – für einen der Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann wurde laut Landessicherheitszentrale mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, starb jedoch kurze Zeit später.
B16 für längere Zeit gesperrt
Zwei weitere Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die B16 war nach dem Horror-Crash für längere Zeit gesperrt.
