Hofer-Anzeige gegen Doskozil ging ins Leere

Knapp ein Dutzend Strafanzeigen

Schlaflose Nächte hatte das Verfahren dem SPÖ-Chef ohnehin nicht bereitet. Die politische Motivation dahinter sei von Anfang an erkennbar gewesen, sagt Doskozil: „Es war klar, dass die Vorwürfe jeder sachlichen Grundlage entbehren.“ Er sei in den letzten Jahren mit knapp einem Dutzend Strafanzeigen konfrontiert gewesen, die allesamt eingestellt worden seien. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser neuerliche Fall endlich zu einem Stilwechsel führt und Oppositionspolitik wieder als Austausch von Argumenten verstanden wird. Das würde dem Burgenland guttun“, appelliert nun der Landeshauptmann.