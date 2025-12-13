60 Jahre im Zeichen der Florianis

Als Kaufmann dem Ort immer verbunden

Papst wurde 1945 geboren und ist mit seiner Heimatgemeinde bis heute eng verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil er auch als Kaufmann den örtlichen Nahversorger mit Trafik und Lottoannahmestelle führte. Das Geschäft wird heute von seiner Tochter geleitet. Bei der Feuerwehr war Papst 45 Jahre als Aktiver. Seine Laufbahn war von konsequenter Weiterentwicklung geprägt: Beginnend als Probefeuerwehrmann im Jahr 1966 folgen die Ernennungen zum Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann und Löschmeister. Ab 1990 trägt er den Dienstgrad Oberlöschmeister, seit 1. Jänner 1996 den Dienstgrad Hauptlöschmeister.