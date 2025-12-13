Vorteilswelt
60 Jahre im Zeichen der Florianis

Burgenland
13.12.2025 19:00
Walter Papst widmet den Großteil seines Lebens der Freiwilligen Feuerwehr.
Walter Papst widmet den Großteil seines Lebens der Freiwilligen Feuerwehr.

Ein erfahrener Feuerwehrmann feiert in Litzelsdorf hochdekoriert seinen 80er. Burgenlandweit ist er einer der langjährigsten Ehrenamtlichen. 

Seinen runden Geburtstag feierte kürzlich einer der langjährigsten Feuerwehrmänner des Burgenlandes in Litzelsdorf: Walter Papst hatte am 8. Dezember seinen 80. Geburtstag. Insgesamt 60 Jahre seines Lebens widmete er bisher der Feuerwehr. Am 1. Jänner 1966 trat er bei und ist bis heute Mitglied. Sein ehrenamtliches Engagement war in all der Zeit von Treue und kameradschaftlichem Leben geprägt. Seine Kameraden gratulierten ihm nun zum runden Geburtstag.

Als Kaufmann dem Ort immer verbunden
Papst wurde 1945 geboren und ist mit seiner Heimatgemeinde bis heute eng verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil er auch als Kaufmann den örtlichen Nahversorger mit Trafik und Lottoannahmestelle führte. Das Geschäft wird heute von seiner Tochter geleitet. Bei der Feuerwehr war Papst 45 Jahre als Aktiver. Seine Laufbahn war von konsequenter Weiterentwicklung geprägt: Beginnend als Probefeuerwehrmann im Jahr 1966 folgen die Ernennungen zum Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann und Löschmeister. Ab 1990 trägt er den Dienstgrad Oberlöschmeister, seit 1. Jänner 1996 den Dienstgrad Hauptlöschmeister.

Auch wenn Walter Papst in den vergangenen Jahren nicht mehr aktiv im Einsatzdienst stand, so nimmt er wo immer möglich an feierlichen Anlässen, Versammlungen und Veranstaltungen der Feuerwehr teil. Er zeigt damit bis heute seine Verbundenheit zur Wehr und ist nach wie vor ein geschätztes Mitglied der Florianis, besonders wegen seiner ruhigen und verlässlichen Wesensart.

Ehre, wem Ehre gebührt
Seine Auszeichnungen können sich übrigens auch sehen lassen: Er erhielt die Ehrenmedaillen des Landes Burgenland für 25, 40 und 50 Jahre Tätigkeit. Dazu noch Feuerwehr-Verdienstzeichen in Bronze, Silber und Gold des Landesfeuerwehrverbandes.

