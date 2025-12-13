Wenn selbst der Christbaum zum Luxus wird

Für viele Familien ist Weihnachten kein unbeschwertes Fest. Steigende Lebenshaltungskosten lassen oft nicht einmal das nötige Geld für einen Christbaum. Volkshilfe und SPÖ Frauen setzen deshalb auch heuer wieder ein starkes Zeichen der Solidarität und laden dazu ein, Christbaumpate zu werden. „Die anhaltende Teuerung führt zu immer mehr Ansuchen um Hilfe. Das zeigt, wie dringend Unterstützung gebraucht wird“, betont Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.