Wenn selbst der Christbaum zum Luxus wird

Wenn das Geld kaum für das Nötigste reicht, fällt Weihnachten bei vielen Familien aus. Mit einer Patenschaft kann man helfen.
Für viele Familien ist Weihnachten kein unbeschwertes Fest. Steigende Lebenshaltungskosten lassen oft nicht einmal das nötige Geld für einen Christbaum. Volkshilfe und SPÖ Frauen setzen deshalb auch heuer wieder ein starkes Zeichen der Solidarität und laden dazu ein, Christbaumpate zu werden. „Die anhaltende Teuerung führt zu immer mehr Ansuchen um Hilfe. Das zeigt, wie dringend Unterstützung gebraucht wird“, betont Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.
Kein Kind soll ausgegrenzt sein
Ziel der Christbaumpatenschaft sei es, armutsgefährdeten Familien zumindest für ein paar Stunden Sorgen zu nehmen und Kindern ein strahlendes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Auch die SPÖ Frauen engagieren sich seit Jahren für die Aktion. Landesfrauenvorsitzende Astrid Eisenkopf betont, dass gerade zu Weihnachten niemand übersehen werden dürfe: „Kein Kind solle sich ausgegrenzt fühlen, Weihnachten müsse eine Zeit der Geborgenheit für alle sein.“
So kann man helfen:
Mit einer Spende von 60 Euro auf das Spendenkonto der Volkshilfe (IBAN: AT04 5100 0910 1310 0610, Kennwort „Christbaumpate/-patin 2025“) wird einer armutsgefährdeten Familie ein geschmückter Christbaum ermöglicht. Die Christbaumpatenschaft ist bis 18. Dezember möglich. Armutsgefährdete Familien können sich direkt unter 02682/ 61569 melden.
