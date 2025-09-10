Rita Ora heizt in Ischgl zum Winterauftakt ein

Große Streaming-Erfolge

Ihre musikalische Erfolgsgeschichte ist beeindruckend: Nach einer ausverkauften Europatournee kehrte sie 2017 fulminant auf die Bühne zurück. Mit ihrem zweiten Studioalbum Phoenix (2018) feierte sie große Erfolge – allein in Großbritannien wurde es über 330 Millionen Mal gestreamt. Weltweit überschritten ihre letzten fünf Singles die Marke einer Milliarde Spotify-Streams. Der Hit Your Song wurde mehr als 352 Millionen Mal gehört und zählt damit zu den größten Streaming-Erfolgen Europas. Kooperationen mit Stars wie Avicii (Lonely Together) unterstreichen ihre Vielseitigkeit.