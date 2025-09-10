Bereits 12 Patienten mit Gehirn-Chip von Neuralink

Im Juni hatte der Partner von Neuralink, das Barrow Neurological Institute, noch von sieben Menschen mit schweren Lähmungen gesprochen, die mit den Implantaten Computer und andere Geräte durch ihre Gedanken steuern. Insgesamt seien die Geräte bei den Patienten seit 2000 Tagen im Einsatz. Sie seien dabei über 15.000 Stunden genutzt worden.