Granaten und Pistolen an Adresse Küssels gefunden

Kein Reisepass für Küssel

Zuletzt hatte er in ganz anderer Angelegenheit eine juristische Niederlage erlitten. Anfang September ist sein Versuch, einen neuen Reisepass ausgestellt zu bekommen, endgültig gescheitert: Ein letztes Rechtsmittel an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) blieb ohne Erfolg. Ihm waren 2016 nach einer Verurteilung Pass und Personalausweis entzogen worden.