Bierkrug als Waffe: Urlauber wurde schwer verletzt

Auch im bekannten Wintersportort Mayrhofen wurde ins neue Jahr gefeiert und getanzt. Doch für einen 20-Jährigen aus Schweden endete die Party im Krankenhaus Schwaz. Der junge Mann war gegen 2 Uhr in eine lautstarke Auseinandersetzung mit einem anderen Nachtschwärmer verwickelt. Doch es blieb nicht nur bei bösen Worten.