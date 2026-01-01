Bierkrug als Waffe: Urlauber wurde schwer verletzt

Wegen Körperverletzung fahndet die Polizei Mayrhofen derzeit nach einem noch unbekannten Täter. In dem Zillertaler Skiort war in der Silvesternacht ein Streit unter Feiernden eskaliert. Ein Schwede (20) wurde schwer verletzt.
Auch im bekannten Wintersportort Mayrhofen wurde ins neue Jahr gefeiert und getanzt. Doch für einen 20-Jährigen aus Schweden endete die Party im Krankenhaus Schwaz. Der junge Mann war gegen 2 Uhr in eine lautstarke Auseinandersetzung mit einem anderen Nachtschwärmer verwickelt. Doch es blieb nicht nur bei bösen Worten.
Der Kontrahent des Urlaubers griff plötzlich zu einem Bierkrug und schlug zu – genau auf den Kopf. Der Schwede erlitt durch die Attacke eine stark blutende Rissquetschwunde. Der Angreifer ergriff nach der Tat die Flucht. „Die polizeilichen Maßnahmen zur Ausforschung des Täters sind im Gang“, heißt es bei der Polizei.
