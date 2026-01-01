Schockierende Zahlen
Unter Trump explodieren Hinrichtungen in den USA
In rund einem Viertel der Länder weltweit wird immer noch die Todesstrafe durchgeführt, darunter auch die USA. 2025 wurden dort so viele Menschen hingerichtet wie seit 16 Jahren nicht mehr. Seit seinem ersten Tag als US-Präsident sorgt Donald Trump selbst dafür, dass die Zahl steigt.
US-Präsident Donald Trump ist ein Verfechter der Todesstrafe und drohte kürzlich sogar den Demokraten damit. Schon vor seinem Amtsantritt hatte er erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. An seinem ersten Tag zurück im Weißen Haus im Jänner 2025 unterzeichnete er gleich eine Anordnung mit dem Titel „Wiederherstellung der Todesstrafe“. Justizministerin Pam Bondi hatte im September angekündigt, sie wieder im gesamten Land einzuführen zu wollen.
In immerhin 23 von 50 US-Bundesstaaten wird die Todesstrafe aktuell angewendet. Im vergangenen Jahr wurden 47 Männer in den Vereinigten Staaten hingerichtet, fast doppelt so viele wie 2024, wie Daten vom Death Penalty Information Center zeigen.
Immer weniger Hinrichtungen
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden die Hinrichtungen in den USA tendenziell immer weniger, erst 2025 gab es wieder einen Sprung nach oben. Besonders deutlich ist diese Entwicklung im Bundesstaat Florida zu sehen. Dort wurde 2024 eine Person hingerichtet, 2025 waren es dann schon 19.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind damit übrigens nicht unbedingt einverstanden. Laut einer Gallup-Erhebung ist die Zustimmung zur Todesstrafe für verurteilte Mörder so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr, wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet. Trotzdem befürworten immer noch 52 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner die harte Strafe.
So viele Hinrichtungen wie seit 35 Jahren nicht
In anderen Teilen der Welt wird die Todesstrafe noch viel konsequenter durchgesetzt als in den USA. Die meisten Hinrichtungen gibt es im Iran, China und Saudi-Arabien. Im Iran wurden im vergangenen Jahr mindestens 1500 Menschen hingerichtet. Dies sei ein Höchststand in den vergangenen 35 Jahren, hieß es von der Organisation Iran Human Rights (IHR). Mehr als 700 Hinrichtungen standen im Zusammenhang mit Drogendelikten. „Die iranischen Behörden nutzen die Todesstrafe als ein Instrument, um Angst zu säen“, betonte IHR-Chef Amiry-Moghaddam.
Trauriger Rekord in Saudi-Arabien
Saudi-Arabien erreichte 2025 einen traurigen Rekord. Es wurden so viele Menschen hingerichtet wie noch nie: nämlich 356, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Basis von Zahlen der saudi-arabischen Behörden ergab. Beobachter erklären die hohe Zahl der Hinrichtungen mit dem vor ein paar Jahren begonnenen „Krieg gegen Drogen“ in dem Königreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.