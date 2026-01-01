Unter Trump explodieren Hinrichtungen in den USA

So viele Hinrichtungen wie seit 35 Jahren nicht

In anderen Teilen der Welt wird die Todesstrafe noch viel konsequenter durchgesetzt als in den USA. Die meisten Hinrichtungen gibt es im Iran, China und Saudi-Arabien. Im Iran wurden im vergangenen Jahr mindestens 1500 Menschen hingerichtet. Dies sei ein Höchststand in den vergangenen 35 Jahren, hieß es von der Organisation Iran Human Rights (IHR). Mehr als 700 Hinrichtungen standen im Zusammenhang mit Drogendelikten. „Die iranischen Behörden nutzen die Todesstrafe als ein Instrument, um Angst zu säen“, betonte IHR-Chef Amiry-Moghaddam.