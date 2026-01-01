Tschofenig ratlos: „Ich verstehe es nicht ganz!“

Wie gewonnen, so zerronnen – nach dem vermeintlich befreienden 2. Platz in Oberstdorf hat es für Daniel Tschofenig heute in Garmisch-Partenkirchen wieder einen Rückschlag gegeben! Platz 9 mag zwar nicht gerade ein „Skisprung-Weltuntergang“ sein, aber für einen Vorjahres-Tournee-Triumphator und Gesamtweltcup-Gewinner doch eine Enttäuschung ...