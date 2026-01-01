Wohnhaus im Flachgau brannte zum Jahreswechsel
Kurz vor Mitternacht
Kurz vor Mitternacht fing die Fassade eines Wohnhauses in St. Georgen bei Salzburg in der Silvesternacht Feuer. Das beherzte Eingreifen der Nachbarschaft verhinderte für die Bewohner des Hauses Schlimmeres ...
Neun Minuten vor dem Jahreswechsel wurde die Feuerwehr St. Georgen mit den Löschzügen Eching und Holzhausen zu einem Wohnhausbrand gerufen. Aus ungeklärter Ursache fing die Fassade eines Wohnhauses Feuer. Mit mehreren Feuerlöschern hielten Nachbarn den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr niedrig.
Die Florianis löschten den Brand dann endgültig und gaben die Wohnräume wieder für die Bewohner frei. Die Feuerwehr St. Georgen war mit sechs Fahrzeugen und 52 Mann für eineinhalb Stunden im Einsatz.
