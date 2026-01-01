Wohnhaus im Flachgau brannte zum Jahreswechsel

Neun Minuten vor dem Jahreswechsel wurde die Feuerwehr St. Georgen mit den Löschzügen Eching und Holzhausen zu einem Wohnhausbrand gerufen. Aus ungeklärter Ursache fing die Fassade eines Wohnhauses Feuer. Mit mehreren Feuerlöschern hielten Nachbarn den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr niedrig.