Feuerteufel fackelten Hütte von Sportverein ab

389-mal wurde die Berufsfeuerwehr Wien in der Silvesternacht zu Brand- und Sturmeinsätzen gerufen. Neben einer Fischerhütte an der Donauinsel brannte auch das Häuschen eines Rollschuh- und Skatevereins an einem Parkplatz in Kaisermühlen vollständig aus. Wer es anzündete, ist bisher unklar.
Es war laut Protokoll der Wiener Berufsfeuerwehr exakt 22.20 Uhr in der Silvesternacht, als ein aufmerksamer Passant Rauchschwaden und züngelnde Flammen am Kaisermühlendamm bemerkte. Offenbar stand dort eine kleine Hütte in Vollbrand, wie der aufgeregte Anrufer den Einsatzkräften mitteilte. Vor Ort seien jedoch weder der Besitzer des Standes noch andere Personen.
Die Florianis rückten laut Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer mit einem Wagen aus. Der Brandherd an sich war innerhalb einer halben Stunde gelöscht – zum Glück befanden sich weder Bäume noch andere Gebäude im Umfeld der Hütte. Von der Materialhütte, in der sämtliche Sportgeräte eines Rollschuh- und Skatevereins gelagert haben sollen, blieb nichts übrig. Am Tag danach zeigt sich nur ein verkohltes Gerippe.
Wer den Brand gelegt hat oder für die fehlgeleitete Rakete verantwortlich ist, ist nach aktuellen Erkenntnissen unklar. Die im direkten Umfeld der Hütte verstreuten Überreste von zig pyrotechnischen Gegenständen zeigen jedoch eindeutig, dass am Kaisermühlendamm vielleicht ein wenig zu intensiv ins neue Jahr hinein gefeiert wurde.
