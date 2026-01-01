Feuerteufel fackelten Hütte von Sportverein ab

Die Florianis rückten laut Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer mit einem Wagen aus. Der Brandherd an sich war innerhalb einer halben Stunde gelöscht – zum Glück befanden sich weder Bäume noch andere Gebäude im Umfeld der Hütte. Von der Materialhütte, in der sämtliche Sportgeräte eines Rollschuh- und Skatevereins gelagert haben sollen, blieb nichts übrig. Am Tag danach zeigt sich nur ein verkohltes Gerippe.