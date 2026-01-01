„Bin einfach nur raus und hab‘ nichts mitgenommen“

Vier Mieter kamen ins Krankenhaus

Insgesamt 70 Personen waren aus dem brennenden Komplex und einem bedrohten Nachbarhaus in Sicherheit gebracht worden. „Mehr als 60 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes waren für Versorgung und Betreuung vor Ort“, so RK-Einsatzleiter Daniel Happacher. Vier leicht verletzte Personen kamen ins Spital. Nachdem zehn Wehren den Brand löschen konnten, war klar: Das Gebäude muss gesperrt werden. Wie lange, ist noch ungeklärt.