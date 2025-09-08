Dank „Schach-Methode“ ist Oberwang einzigartig!

Oberwang siegte im Revierduell gegen Zell am See mit 1:0 und übernahm somit die Tabellenspitze in der 1. Süd. Der Erfolg kommt aber nicht zufällig, sondern fußt auf zwei Gründen. Einer davon macht die Truppe von Trainer Helmut Heiml sogar einzigartig in ganz Fußball-Oberösterreich!