Dank „Schach-Methode“ ist Oberwang einzigartig!

„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“
Abenteurer (24) starb
Oberwang siegte im Revierduell gegen Zell am See mit 1:0 und übernahm somit die Tabellenspitze in der 1. Süd. Der Erfolg kommt aber nicht zufällig, sondern fußt auf zwei Gründen. Einer davon macht die Truppe von Trainer Helmut Heiml sogar einzigartig in ganz Fußball-Oberösterreich!
Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel! Diese gern zitierte Floskel vom deutschen Satiriker Jan Böhmermann passt derzeit perfekt auf die Truppe aus Oberwang, die im Revierduell gegen Zell am Moos mit 1:0 die Nase vorne hatte und neuer Spitzenreiter in der 1. Süd ist!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.