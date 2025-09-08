Ars Electronica: Ein letztes Gastspiel und Rekord

„Den größten Andrang verzeichneten das Opening vor und im Mariendom, die Große Konzertnacht sowie die Nightline in der Gleishalle der Postcity und die Performances im Deep Space des Ars Electronica Center“, sagt Christl Baur, Head of Ars Electronica Festival. Man zählte in der Eröffnungsnacht 2500 Besucher. Aber auch der Schauplatz Postcity, der heuer das letzte Mal für die Ars Electronica zur Verfügung steht, wurde am Wochenende regelrecht gestürmt.