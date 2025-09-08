Schulstart bei Kaiserwetter: 15.907 Erstklässler

Am Montag wimmelte es vor den Volksschulen in OÖ von vorfreudigen Taferlklasslern mit bunten Schultüten und aufgeregten Eltern. Während manche sich schon aufs Lernen freuten, hatten andere bis jetzt nur Augen für die traditionellen Mitbringsel am ersten Schultag.
Die kleine Nora war schon richtig aufgeregt: Endlich ist es so weit! Das sechsjährige Mädchen aus Wels begann am Montag – als eine von 15.907 Taferlklasslern in Oberösterreich – ihre Schulkarriere. „Ich freue mich schon darauf, lesen und rechnen zu lernen. Dann kann ich meinen Freunden bald etwas vorlesen“, grinst die Schulanfängerin, schon bevor sie zum allerersten Mal die Schulbank drückt. Die stolze Mama Steffi aus Braunau hat ihren Bub für den großen Tag sichtlich gut – in Anzug und mit Fliege um den Hals – vorbereitet: „Ich habe Lion für den ersten Schultag natürlich fesch hergerichtet und auch geschaut, dass seine Schultasche und die Schultüte Ton in Ton sind.“
Severins erster Schultag ist ein emotionales Erlebnis für die ganze Familie.
Schulanfänger-Eltern Viktoria und Andre
Auch die Familien waren aufgeregt
Mit bunten Schultüten in der Hand und einem aufgeregten Grummeln im Bauch betraten auch die neuen Schüler der Volksschule Ebensee am Montag zum ersten Mal ihre Klassenzimmer. Besorgt, ob eh alles klappt, begleiteten viele Eltern ihre Sprösslinge zum Start ins große Abenteuer: „Heute beginnt für unsere Tochter Laura der Ernst des Lebens. Dabei wird auch unser Tagesablauf komplett umgestellt“, freuen sich Mama Viktoria und Papa Herold. Dass der erste Schultag auch für den Rest der Familie spannend ist, betonen Severins Eltern, Viktoria und Andre: „Das ist ein emotionales Erlebnis für uns alle.“
Schulanfänger wurden reich beschenkt
Zum Schulbeginn dürfen die Geschenke nicht fehlen: Wie auch die anderen Erstklassler hatte die sechsjährige Mila eine volle Schultüte unterm Arm und freute sich zum Schulanfang vor allem über die traditionellen Mitbringsel: „Ich habe mich schon sehr auf den Schulstart gefreut und ganz besonders darauf, meine eigene Schultüte zu bekommen.“
