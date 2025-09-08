Schulstart bei Kaiserwetter: 15.907 Erstklässler

Die kleine Nora war schon richtig aufgeregt: Endlich ist es so weit! Das sechsjährige Mädchen aus Wels begann am Montag – als eine von 15.907 Taferlklasslern in Oberösterreich – ihre Schulkarriere. „Ich freue mich schon darauf, lesen und rechnen zu lernen. Dann kann ich meinen Freunden bald etwas vorlesen“, grinst die Schulanfängerin, schon bevor sie zum allerersten Mal die Schulbank drückt. Die stolze Mama Steffi aus Braunau hat ihren Bub für den großen Tag sichtlich gut – in Anzug und mit Fliege um den Hals – vorbereitet: „Ich habe Lion für den ersten Schultag natürlich fesch hergerichtet und auch geschaut, dass seine Schultasche und die Schultüte Ton in Ton sind.“