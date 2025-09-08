Noch zwei Klangwolken mit Beethoven und Beatboxen

Poschner hat Beethoven „inhaliert“

Der Abend begann mit Aaron Coplands „Appalachian Spring“, einer Orchestersuite, die mit den sanften Klängen der Streicher das Idyll einer weiten Landschaft heraufbeschwor. Miklós Rózsa, der mit der berühmten Filmmusik zu „Ben Hur“ einen Oscar gewann, war ebenfalls vertreten. Das Orchester und der Hard-Chor (unter der Leitung von Alex Koller) hatten erkennbar viel Spaß an der Hollywood-Musik. Das große Ereignis des Abends war jedoch die Interpretation von Beethovens 7. Symphonie.