Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer Donaupark

Noch zwei Klangwolken mit Beethoven und Beatboxen

Oberösterreich
08.09.2025 12:14
(Bild: Oliver Erenyi)

Auf die große visualisierte Klangwolke folgten am Wochenende noch zwei Events: Die Klassische Klangwolke wurde im Konzertsaal des Linzer Brucknerhauses gespielt und nach draußen übertragen. Die Kinderklangwolke begeisterte mit dem musikalischen Singspiel „Felix, der Wörtersammler“.

0 Kommentare

Markus Poschner dirigierte das Bruckner Orchester Linz bei der Klassischen Klangwolke, die im Brucknerhaus gespielt wurde: Der Saal war fast ausgelastet. Aber auch im Donaupark stellten zahlreiche Begeisterte den Liegestuhl auf oder bezogen Sitzdecken. Sekt wurde getrunken, obwohl es sportliche 14 Grad hatte.

Aber erstmals nach vielen Jahren wurde der Konzerthöhepunkt am Klangwolken-Wochenende wieder in den Donaupark live übertragen, eine Videowall sorgte für Miterleben. „Die Übertragung wurde sehr gut angenommen“, heißt es auch vom Brucknerhaus.

Poschner hat Beethoven „inhaliert“
Der Abend begann mit Aaron Coplands „Appalachian Spring“, einer Orchestersuite, die mit den sanften Klängen der Streicher das Idyll einer weiten Landschaft heraufbeschwor. Miklós Rózsa, der mit der berühmten Filmmusik zu „Ben Hur“ einen Oscar gewann, war ebenfalls vertreten. Das Orchester und der Hard-Chor (unter der Leitung von Alex Koller) hatten erkennbar viel Spaß an der Hollywood-Musik. Das große Ereignis des Abends war jedoch die Interpretation von Beethovens 7. Symphonie.

Markus Poschner in voller Aktion
Markus Poschner in voller Aktion(Bild: Oliver Erenyi)
Kinderklangwolke im Donaupark
Kinderklangwolke im Donaupark(Bild: Winkler Reinhard)

Beethoven als Womanizer und Kraftprotz
Kompositorisch besticht sie durch Schwung und Elan. Poschner jedoch zeichnete ein ganz besonderes Beethoven-Bild: Zarte, fast schon zerbrechliche Pianissimi und ein Beethoven, der einerseits ein zärtlicher Womanizer und andererseits ein von überschäumender Lebensfreude beseelter Kraftprotz gewesen war.

Orchester geht an Grenzen
Das Bruckner Orchester folgte Poschner selbst bei Tempi, die oft an der Grenze zur Unspielbarkeit lagen, mit sichtlicher Begeisterung – auch wenn Perfektion dabei unerreichbar blieb. Doch gerade das Risiko, das Poschner einging, verlieh der Aufführung Leben und riss das Publikum mit. Großer, großer Jubel!

Lesen Sie auch:
100.000 Fans
Linzer Klangwolke: Sogar die Donau trommelte mit
07.09.2025
Festakt mit Ministerin
Brucknerfest: Grundpfeiler der Demokratie schützen
07.09.2025
Krone Plus Logo
Musik-Juwel entdeckt
Oper aus Theresienstadt: Der Tod ist im Streik
07.09.2025

Mitreißendes Musikabenteuer
Den gab es übrigens auch bei der Kinderklangwolke, die rund 3000 junge Besucher und ihre Eltern in den Donaupark lockte.

Das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel stellt das Singspiel „Felix, der Wörtersammler“ auf die Bühne. Timna Brauer erzählte von einem Jungen, der nicht sprechen wollte – und dann doch gefeierter Beatboxer wird. Gemeinsam mit u.a. den Beatboxern Eon, Slizzer und UkU, dem Tango Quintet, sowie Jessie Ann de Angelo, Jazzerin Kim Cooper und Dudlerin Agnes Palmisano gelang ein mitreißendes Kinderspektakel.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Porträt von Johannes Sonnberger
Johannes Sonnberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Donaupark
Noch zwei Klangwolken mit Beethoven und Beatboxen
In Tschechien
Sturm gegen Mini-Reaktoren an unserer Landesgrenze
65 Mio. Euro Umsatz
Steyr Motors gründet Unternehmen in Singapur
Krone Plus Logo
Ungeklärte Fälle
Vermieter sollen heiße Spur zu Sprengern liefern
Fataler Tauchunfall
Wollte mit Kajak nach Istanbul: Moritz (24) starb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf