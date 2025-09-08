Noch zwei Klangwolken mit Beethoven und Beatboxen

Auf die große visualisierte Klangwolke folgten am Wochenende noch zwei Events: Die Klassische Klangwolke wurde im Konzertsaal des Linzer Brucknerhauses gespielt und nach draußen übertragen. Die Kinderklangwolke begeisterte mit dem musikalischen Singspiel „Felix, der Wörtersammler“.
Markus Poschner dirigierte das Bruckner Orchester Linz bei der Klassischen Klangwolke, die im Brucknerhaus gespielt wurde: Der Saal war fast ausgelastet. Aber auch im Donaupark stellten zahlreiche Begeisterte den Liegestuhl auf oder bezogen Sitzdecken. Sekt wurde getrunken, obwohl es sportliche 14 Grad hatte.
Aber erstmals nach vielen Jahren wurde der Konzerthöhepunkt am Klangwolken-Wochenende wieder in den Donaupark live übertragen, eine Videowall sorgte für Miterleben. „Die Übertragung wurde sehr gut angenommen“, heißt es auch vom Brucknerhaus.
Poschner hat Beethoven „inhaliert“
Der Abend begann mit Aaron Coplands „Appalachian Spring“, einer Orchestersuite, die mit den sanften Klängen der Streicher das Idyll einer weiten Landschaft heraufbeschwor. Miklós Rózsa, der mit der berühmten Filmmusik zu „Ben Hur“ einen Oscar gewann, war ebenfalls vertreten. Das Orchester und der Hard-Chor (unter der Leitung von Alex Koller) hatten erkennbar viel Spaß an der Hollywood-Musik. Das große Ereignis des Abends war jedoch die Interpretation von Beethovens 7. Symphonie.
Beethoven als Womanizer und Kraftprotz
Kompositorisch besticht sie durch Schwung und Elan. Poschner jedoch zeichnete ein ganz besonderes Beethoven-Bild: Zarte, fast schon zerbrechliche Pianissimi und ein Beethoven, der einerseits ein zärtlicher Womanizer und andererseits ein von überschäumender Lebensfreude beseelter Kraftprotz gewesen war.
Orchester geht an Grenzen
Das Bruckner Orchester folgte Poschner selbst bei Tempi, die oft an der Grenze zur Unspielbarkeit lagen, mit sichtlicher Begeisterung – auch wenn Perfektion dabei unerreichbar blieb. Doch gerade das Risiko, das Poschner einging, verlieh der Aufführung Leben und riss das Publikum mit. Großer, großer Jubel!
Mitreißendes Musikabenteuer
Den gab es übrigens auch bei der Kinderklangwolke, die rund 3000 junge Besucher und ihre Eltern in den Donaupark lockte.
Das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel stellt das Singspiel „Felix, der Wörtersammler“ auf die Bühne. Timna Brauer erzählte von einem Jungen, der nicht sprechen wollte – und dann doch gefeierter Beatboxer wird. Gemeinsam mit u.a. den Beatboxern Eon, Slizzer und UkU, dem Tango Quintet, sowie Jessie Ann de Angelo, Jazzerin Kim Cooper und Dudlerin Agnes Palmisano gelang ein mitreißendes Kinderspektakel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.