Wie Österreich im globalen Vergleich abschneidet

Wurde Ihnen als Kind auch eingebläut, dass Sie sich nicht mit anderen vergleichen sollen? Auf der Makroebene gilt das nicht – gerade bei Ländern ist der Vergleich wichtig, um globale Zusammenhänge zu verstehen, Politik und Wirtschaft analysieren und soziale und kulturelle Entwicklungen erkennen zu können sowie die eigene Position zu bestimmen und darauf basierend Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Durch die Gegenüberstellung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich, man kann von anderen lernen.