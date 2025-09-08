„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“

Ein 24-jähriger Oberösterreicher wollte mit seinem Kajak von Linz nach Istanbul reisen. Er hatte den Großteil seiner Reise schon hinter sich, nahm seine Fans in den sozialen Medien stets mit. In Bulgarien starb Moritz nun am Wochenende an einem tragischen Tauchunfall. Die Anteilnahme ist riesig.
Es sollte das Abenteuer seines Lebens werden, doch kurz vor dem Ziel endete Moritz’ Reise in einer Tragödie: Der 24-Jährige aus Pfarrkirchen bei Bad Hall war seit dem 8. Juni mit einem Kajak auf dem Weg von Linz nach Istanbul. Mit Kurzvideos und Beiträgen auf Instagram teilte der Soldat regelmäßig Erlebnisse seiner Expedition.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.