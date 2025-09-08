Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Abenteurer (24) starb

„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“

Oberösterreich
08.09.2025 18:00
Auf Instagram teilte Moritz öffentlich seine Erfahrung, zum letzten Mal postete er etwas am 31. ...
Auf Instagram teilte Moritz öffentlich seine Erfahrung, zum letzten Mal postete er etwas am 31. August.(Bild: Instagram mo_dyssee, Krone KREATIV)

Ein 24-jähriger Oberösterreicher wollte mit seinem Kajak von Linz nach Istanbul reisen. Er hatte den Großteil seiner Reise schon hinter sich, nahm seine Fans in den sozialen Medien stets mit. In Bulgarien starb Moritz nun am Wochenende an einem tragischen Tauchunfall. Die Anteilnahme ist riesig.

0 Kommentare

Es sollte das Abenteuer seines Lebens werden, doch kurz vor dem Ziel endete Moritz’ Reise in einer Tragödie: Der 24-Jährige aus Pfarrkirchen bei Bad Hall war seit dem 8. Juni mit einem Kajak auf dem Weg von Linz nach Istanbul. Mit Kurzvideos und Beiträgen auf Instagram teilte der Soldat regelmäßig Erlebnisse seiner Expedition.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Abenteurer (24) starb
„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“
Krone Plus Logo
Nach 1:0-Derbysieg
Dank „Schach-Methode“ ist Oberwang einzigartig!
Zurück in der Schule
Schulstart bei Kaiserwetter: 15.907 Erstklässler
Bebenalarm
Plötzlich grollte im Oberen Mühlviertel die Erde
Medien-Event in Linz
Ars Electronica: Ein letztes Gastspiel und Rekord
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine