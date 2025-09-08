„So traurig, aber Moritz hat seinen Traum gelebt“

Es sollte das Abenteuer seines Lebens werden, doch kurz vor dem Ziel endete Moritz’ Reise in einer Tragödie: Der 24-Jährige aus Pfarrkirchen bei Bad Hall war seit dem 8. Juni mit einem Kajak auf dem Weg von Linz nach Istanbul. Mit Kurzvideos und Beiträgen auf Instagram teilte der Soldat regelmäßig Erlebnisse seiner Expedition.